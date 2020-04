Corona: Kita in Essen-Bredeney hält Kontakt über Mini-Videos

Seit Wochen herrscht in der Kita am Brandenbusch in Essen-Bredeney wie in vielen anderen Kindertagesstätten der Ausnahmezustand. Nur noch wenige Kinder werden hier seit dem Beginn der Corona-Krise betreut. Kita-Leiterin Kathrin Becker ist es aber ganz wichtig, den Kontakt zu allen 55 Kita-Kindern aufrecht zu erhalten – obwohl oder gerade weil ein Ende der behördlich angeordneten Kita-Schließungen noch nicht in Sicht ist. An Ideen mangelt es der erfahrenen Erzieherin nicht.

Seit Mitte März werden laut Kita-Leiterin Kathrin Becker (60) statt 55 Kindern in drei Gruppen nur noch 14 Kinder in der Einrichtung des Diakoniewerks betreut, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. „Vielleicht kommen jetzt noch mal zwei oder drei dazu, nachdem die Liste überarbeitet wurde“, schätzt Kathrin Becker. Auch diese kleinere Zahl an Kindern müsse wegen der Abstandsregeln auf drei Gruppen verteilt werden.

Handpuppe spielt eine wichtige Rolle in den Videos

Um den Kontakt zu Kindern und Eltern zu halten, greift Kathrin Becker auf die von den Kindern heiß geliebte Klappmaulpuppe Lotta zurück. „Von montags bis freitags produzieren wir jeweils ein kleines Video mit dem Handy, in dem Lotta nicht nur Corona erklärt, sondern auch Denkanstöße, Kreativ- oder Bewegungsanregungen vermittelt“, so Kathrin Becker. Selbst eine kleine Schnitzeljagd habe man so schon auf die Beine gestellt.

Derzeit werden nur wenige Kinder in der Kita des Diakoniewerks am Brandenbusch betreut. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Turnübungen für zu Hause, Kochrezepte, Basteltipps, kleine Englisch-Lektionen oder auch eine Mini-Andacht mit Gebet könnten Inhalte der Botschaften sein, die die Kita-Leiterin in der Regel vormittags an die Eltern verschickt, die die kurzen Videos dann im Laufe des Tages mit den Kindern gemeinsam ansehen können. „Wir wissen ja nicht, was weiter passiert. Aber es ist sehr wichtig, die Sozialkontakte aufrecht zu erhalten“, so die Leiterin.

Die Videostückchen seien mit anderthalb bis sechs Minuten Länge überschaubar, Kinder spielten aus Datenschutzgründen natürlich nicht mit. „Ich habe bisher durchweg positive Rückmeldungen von den Eltern bekommen. Die meisten freuen sich offenbar über die Videobotschaften“, sagt Kathrin Becker.

Die 60-Jährige ist mit Leib und Seele Kita-Leiterin. „Ich bin sozusagen eine Spätberufene“, sagt sie. Nach einer Ausbildung zur Industriekauffrau – „ich stamme aus einer Kaufmannsfamilie“ – habe sie erst mit 27 Jahren den Beruf der Erzieherin erlernt. Seit 1996 sei sie Kita-Leiterin, seit 2002 leite sie die Kita am Brandenbusch in Bredeney.

Alle Mitarbeiterinnen entwickeln kreative Ideen in der Corona-Krise

„Ist doch klar, dass die aktuelle Situation für alle schwierig ist, aber alle Mitarbeiterinnen bringen ihre Ideen ein, um trotz aller corona-bedingten Beschränkungen Möglichkeiten zu finden, um den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren.“