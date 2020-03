Essen-Bergerhausen: Maler verkauft Bilder für Kinder in Not

Essen-Bergerhausen. Dieter Sawatzki hat eine Agentur in Essen-Bergerhausen, in der Freizeit malt und zeichnet er – und hat jetzt Bilder für den guten Zweck verkauft.

Eigentlich ist Dieter Sawatzki Diplom-Designer und Mitinhaber der Agentur Sawatzki Mühlenbruch in Essen-Bergerhausen. In seiner Freizeit verbringt der 62-Jährige jede freie Minute mit Zeichnen und Malen. Er malt „Rückseiten der Städte“. Große Drucke seiner Werke hat er jetzt im Rahmen seiner ersten Ausstellung auf der Zeche Zollverein verkauft – und so 2000 Euro für die Kindernotaufnahme Spatzennest eingenommen.

Bilder zeigen Ansichten von Städten aus dem fahrenden Zug

Die Bilder von Dieter Sawatzki zeigen keine Menschen, sondern Ansichten von Städten, wie man sie aus dem vorbeifahrenden Zug sieht. „Ich bin oft mit der Bahn unterwegs, fahre nicht gern weite Strecken mit dem Auto. Dabei fotografiere ich aus dem fahrenden Zug und male die Motive später zu Hause“, sagt der Künstler. Er sei in Heisingen aufgewachsen, wohne heute in Rüttenscheid: „Ich bin überzeugter Essener.“

Diese Ansicht von Los Angeles gehört zu den Bildern der Serie „Rückseiten von Städten“. Foto: Dieter Sawatzki

Er male mit Acrylfarben auf Leinwand – „Ölfarbe braucht zu lange zum Trocken“. Geduld sei nicht seien Stärke. „Ich muss schon vorankommen“, sagt er. Seine Städteansichten erinnern stark an die Bilder des amerikanischen Malers Edward Hopper, bekannter Vertreter des Amerikanischen Realismus’, der die Einsamkeit des Menschen in der modernen Welt zeigt. „Früher habe ich eher Landschaften gemalt, zum Teil auch etwas abstrakter. Heute faszinieren mich Stadtansichten, die vom Menschen geschaffen, aber dennoch menschenfeindlich sind“, so Sawatzki, der auch den im vergangenen Jahr verstorbenen Zeichner Tomi Ungerer sehr schätzte.

Bahnanlagen prägen die Umgebung

In Sawatzkis Stadtansichten spielen häufig Bahnanlagen, Stromleitungen und -masten eine Rolle, die man vom Zug aus sieht und die die Umgebung stark prägen.

Essen Agentur betreut die Online-Auftritte der Firmen Die Agentur Sawatzki Mühlenbruch betreut laut dem geschäftsführenden Gesellschafter Dieter Sawatzki 110 Shopping-Center in Deutschland und England. Man knüpfe auch Kontakte in die USA, unter anderem, um Firmen mit elektronischen Stelen zur Kundeninformation auszustatten. In Deutschland gebe es über 450 Shopping-Center. Die Agentur richte Online-Auftritte und Profile in sozialen Medien nicht nur ein, sondern kümmere sich auch darum, dass dort regelmäßig neue Inhalte erschienen. Die Zeiten hätten sich geändert. Wo man früher eine Broschüre über ein Unternehmen erstellt und diese dann längere Zeit verwendet habe, seien heute ständig frische Inhalte erforderlich.

Von den Originalen der großformatigen Bilder trenne er sich nicht so gern, so Sawatzki, der das Helmholtz-Gymnasium besucht, Schriftsetzer gelernt und dann an der Folkwang-Hochschule Illustration, Malerei, Fotografie und Trickfilm studiert hat. „Das war schon als Kind mein Traum. Ich wollte immer Zeichner werden“ erinnert sich der Vater von zwei erwachsenen Kindern. In seiner Diplom-Arbeit widmete er sich zeichnerisch den großen Pariser Kaufhäusern. Nachbearbeitete Drucke davon hängen heute in den Räumen der Agentur in der historischen Dinnendahl-Fabrik.

Designer machte sich schon während des Studiums selbstständig

Schon während des Studiums habe er sich 1984 selbstständig gemacht, blickt Dieter Sawatzki zurück. Als Ausgleich zu den vielfältigen beruflichen Aufgaben zeichnet privat weiter – „meist abends oder am Wochenende“.

Eine Szene aus Brüssel samt Graffiti an den Wänden hat Dieter Sawatzki festgehalten. Foto: Dieter Sawatzki

Die Bilder leben von der Liebe zum Detail. Manchmal male er den ganzen Abend an einem kleinen Fenster oder einem Stück Mauer – was bei seiner Frau nicht immer auf Begeisterung stoße. Nicht ohne Grund hat er ans Ende des Katalogs zur Ausstellung „The Melancholy of Departure“ ein Zitat von ihr gesetzt: „Kunst ist schön, macht aber einsam.“ Die zwölf Städteansichten, die eben nicht die strahlenden Sehenswürdigkeiten von Rom, Berlin, Hamburg, London oder Brüssel zeigt, seien in einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren entstanden.

110 Gäste bei der ersten Ausstellung

Die Agentur Sawatzki Mühlenbruch wurde vor zehn Jahren gegründet, seit vier Jahren sei man in der ehemaligen Dinnendahlschen Fabrik an der Kunstwerkerstraße in Bergerhausen ansässig. Die Agentur habe 20 Mitarbeiter und kümmere sich für Firmen und Shopping-Center um Online-Auftritte, Apps und das Bespielen der sozialen Medien. Ziel sei es, die Firmen auf dem Weg in die digitale Marketingwelt zu begleiten.

Zu seiner ersten, selbst organisierten Ausstellung auf Zollverein hatte der Designer Bekannte und Geschäftsfreunde eingeladen. Seine Werke präsentierte der Maler auf Staffeleien und Stellwänden. 110 Besucher waren gekommen, der Verkauf von großen Kunstdrucken seiner Bilder erbrachte 2000 Euro, die Sawatzki in Kürze an das Spatzennest übergeben wird. „Für die Zukunft würde ich gern jedes Jahr eine solche Ausstellung veranstalten. Allerdings muss ich dann beim Malen schneller werden.“