Essen-Margarethenhöhe: Quietschende Bahn nervt Bürger

Die Quietschgeräusche der U17, die besonders in den Kurven an der Margarethenbrücke, der Verbindung zwischen Essen-Holsterhausen und der Margarethenhöhe, auftreten, nerven Anwohner dort seit langem. Jetzt scheint sich die Situation verbessert zu haben.

Horst Dietrich lebt in einer der Seniorenwohnungen der Arbeiterwohlfahrt an der Stensstraße auf der Margarethenhöhe, geschätzt rund 250 Meter von der Sommerburgstraße entfernt, wo die Bahn fährt. „Ich leide seit langem unter den quietschenden Geräuschen der U17. Das sind sehr hohe Frequenzen, die mir richtig wehtun. Und die Geräusche treten 150 bis 160 Mal am Tag auf“, beklagt sich Horst Dietrich. Selbst in den der Straße abwandten Räumen könne man nicht bei offenem Fenster schlafen.

Die lauten Geräusche treten nur bei trockenem Wetter auf

Das Quietschen trete in dieser Stärke nur bei Trockenheit auf, bei Regen seien die Geräusche deutlich geringer. „Da wünsche ich mir manchmal, dass es jeden Tag regnet“, so Dietrich. „Es gibt doch Bahnen mit Schmiervorrichtung. Warum werden die nicht dort eingesetzt?“, fragt der Bürger.

Nach einer Anfrage dieser Zeitung bei der Ruhrbahn stellte Horst Dietrich plötzlich eine Verbesserung fest. „Die Geräusche sind um 90 Prozent vermindert“, freut er sich. Er hoffe, dass die Verbesserung von Dauer sei. „Nicht, dass wegen des in Corona-Zeiten eingeschränkten Bahnverkehrs jetzt hier andere Wagen fahren, die dann später wieder anderswo eingesetzt werden.“

Die Ruhrbahn hat einen Schienenschleifwagen eingesetzt

Die Ruhrbahn verweist darauf, dass Metall auf Metall, also Räder auf Gleisen, immer problematisch sei. „Wir haben aber einen Schienenschleifwagen dort eingesetzt. Offenbar mit Erfolg“, erklärt Jens Kloth von der Ruhrbahn. Wagen mit Schmiervorrichtung, wie der Bürger vermute, habe man dort nicht eingesetzt.

Über den Erfolg freut sich auch Günther Schröder, SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bezirksvertretung III für den Essener Westen. Er wohnt selbst an der Sommerburgstraße und damit an der U17-Strecke, allerdings einige Meter entfernt von der Margarethenbrücke. Dort seien die lauten Quietsch-Geräusche nicht mehr zu hören.

Bürger hatte Kontakt zum örtlichen Bezirksvertreter aufgenommen

Er habe wegen des Lärmproblems wiederholt Kontakt zu Anwohner Horst Dietrich gehabt, zuletzt im Herbst vergangenen Jahres. Bei der Ruhrbahn habe er auf das Problem der nervigen Geräusche im Kurvenbereich hingewiesen, die die Bürger im Umfeld schlecht schlafen ließen. „Ich habe darum gebeten, vorhandene Ölbehälter an den Fahrzeugen aufzufüllen“, so Schröder.

Die Möglichkeit, die Schienenköpfe zu schleifen und dadurch die Geräusche zu vermindern – wie jetzt offenbar geschehen – sei eine Option. „Aber das kann man wohl nicht ständig machen, weil sonst die Höhe nicht mehr stimmt“, so Schröder. Ein solches Schleiffahrzeug fahre die Strecke in der Regel mehrfach ab. „Dass es jetzt leiser geworden ist, könnte vielleicht auch daran liegen, dass die so genannten Dockland-Züge, die einst aus Großbritannien angeschafft wurden, dort nicht mehr führen.