Essen-Stadtwald: ETB-Tennisabteilung wird 120 Jahre alt

Ihr 120-jähriges Bestehen feiert die Tennisabteilung des ETB Schwarz-Weiß Essen in diesem Jahr. Sie zählt damit mit knapp 440 Mitgliedern nicht nur zu den größten Vereinen in Essen, sondern auch zu den ältesten, gegründet im Jahr 1900.

Saisoneröffnung war eigentlich für April geplant

Die offizielle Saisoneröffnung auf der Tennisanlage des ETB an der Frankenstraße 300 c sollte eigentlich am Sonntag, 19. April, mit einem Tag der offenen Tür stattfinden. Wegen des Coronavirus’ werde dieser Termin allerdings kaum zu halten sein. Angelika Blumhagen vom Verwaltungsvorstand der ETB-Tennisabteilung hofft, dass die weiteren im Jahresverlauf geplanten Aktionen stattfinden können, um dieses besondere Jubiläumsjahr zu feiern. Ein Höhepunkt soll zum Saisonende die große Jubiläumsfeier sein, die für Samstag, 5. September, geplant ist.

Viele Zuschauer verfolgen heute die Spiele der Aktiven beim ETB Schwarz-Weiß an der Frankenstraße. Foto: Bild: ETB

Der Verein lege großen Wert auf Familienfreundlichkeit und darauf, dass jeder Tennisbegeisterte seinen Platz finde: hochmotivierte Turnierspieler ebenso wie passionierte Hobbyspieler, die genauso viel Wert auf ein schönes Match legen wie auf das anschließende Zusammensein. Das Vereinsleben sei vielfältig, auch jenseits der sportlichen Veranstaltungen, so Angelika Blumhagen.

Natürlich stehe der Tennissport im Mittelpunkt: Die seit 1999 auf der Anlage beheimatete Tennisschule von Diplom-Sportlehrer Uwe Kaundinya nehme sich vom Anfänger bis zum Turnierspieler aller tennisaffinen Sportler an. Selbst die Jüngsten würden in Kleingruppen kindgerecht an die Sportart herangeführt.

Verein aus Stadtwald legt viel Wert auf die Jugendarbeit

Nach oben hin sei dem Alter keine Grenze gesetzt, der mit 84 Jahren älteste „Schüler“ halte sich seit Jahren mit dem Fitnessprogramm beweglich. In den Ferien würden Kindercamps, aber auch eine Intensivwoche für Erwachsene angeboten. Und wenn es mal regne, falle der Sport nicht aus, sondern finde als Kräftigungsprogramm im Sportraum des Clubhauses statt.

Tennisschulen-Inhaber Uwe Kaundinya gehöre seit vielen Jahren jeweils zu den Top-Spielern seiner Altersklasse in Deutschland, in den Jahren 2015 und 2016 sei er Kapitän der ETB-Bundesliga-Mannschaft der Herren 30 gewesen.

Schon früher wurde beim ETB auch Doppel gespielt, wie dieses alte Foto zeigt. Foto: Bild: ETB

Die Anlage der ETB-Tennisabteilung liegt im Stadtwald und verfügt über neun Sandplätze. Für die Sommersaison 2020 konnten 24 Mannschaften aller Altersklassen auf Regional-, Verbands-, und Bezirksebene gemeldet werden, allein sieben davon sind Jugendmannschaften, so Angelika Blumhagen.

Familienfreundliche Vereinsbeiträge

Jugendarbeit werde beim ETB großgeschrieben. Mit rund 90 Jugendlichen ist der Verein in dieser Hinsicht gut aufgestellt. Jugendwart Jörg Meierkamp: „Dank engagierter Spieler und Spielerinnen sowie zuverlässiger Mannschaftsführer gelingt es uns, in mehreren Ligen Mannschaften aufzustellen. In Zeiten hoher schulischer Belastung und der vielfältigen Freizeitaktivitäten ist dies heutzutage nicht mehr selbstverständlich.“

Man setze deshalb auch auf familienfreundliche Beiträge: Bei voll zahlenden Eltern werde nur für das erste Kind ein Mitgliedsbeitrag fällig. „Es ist wichtig, Familien einzubinden, dann ist auch die Chance da, dass die Jugendlichen später bei uns bleiben“, sagt Roland Berger, langjähriger Sportwart und Vorsitzender des Vereins und heute Ehrenvorsitzender. Der Verein müsse wie eine Familie sein und eine Anlaufstelle bieten, ist Berger überzeugt. „Das Wichtigste am Verein ist die Gemeinschaft, dazu kommt dann der sportliche Ehrgeiz.“

Die Tennisabteilung des ETB habe zwar keine Nachwuchssorgen, aber bei den Jugendlichen sei es generell das Problem, dass sie entweder sehr ehrgeizig seien oder wenig Zeit hätten oder auch einfach unsportlich seien und sich nicht gern bewegten. „Wichtig ist auch, dass man als Verein kreativ ist und die Menschen dort abholt, wo sie stehen“, so Berger. Beim ETB basiere alles auf dem Ehrenamt, selbst Spieler in den höchsten Klassen würden nicht bezahlt.

Gastronomie mit Außenterrasse ist ein beliebter Treffpunkt

Die Vereinsgastronomie werde seit dem vergangenen Jahr von Anja und Dimitrios Koulouris geführt und wieder gut angenommen. Das Clubhaus verfüge über 150 Sitzplätze und eine Außenterrasse und werde nicht nur zum geselligen Beisammensein nach den Spielen, sondern auch für Geburtstagsfeiern oder ähnliches genutzt. Das ganze Jahr über gebe es jeweils am ersten Sonntag im Monat ein Frühstück - auch um die Kontakte zwischen den Mitgliedern im Winter aufrechterhalten.

Der in diesem Jahr neu gewählte siebenköpfige Vorstand habe sich mit seinem neuen ersten Vorsitzenden Henning Behr und dem Finanzvorstand Sven Walterscheidt sehr verjüngt und sei für die Zukunft und die anstehenden Projekte, darunter der geplante Bau einer Traglufthalle, gut aufgestellt. Mit dem Ehrenvorsitzenden Roland Berger, der elf Jahre selbst Vorstandsvorsitzender war, könne der Verein zusätzlich auf einen großen Erfahrungsschatz bauen, so Angelika Blumhagen.

Tennisabteilung freut sich über Zulauf

„Dass der ETB die richtige Mischung anbietet, zeigt der derzeitige Zulauf. Es haben sich in diesem Jahr bereits vor Saisoneröffnung 28 neue Mitglieder angemeldet“, so das Vorstandsmitglied. Für neue Mitglieder fänden sich immer schnell passende Kontakte zum Mitspielen.

Positiv sei der Zusammenhalt der Mitglieder, die gern anpackten, wenn es nötig sei. Das bedeute zum Beispiel, dass sich nach einem Sturm spontan Helfer einfänden, um einen umgestürzten Baum vom Platz zu räumen, Mitglieder in Teamarbeit die Tribüne zum Start der Bundesliga-Spiele vorbereiteten oder sich zu einem Frühjahrsputz verabredeten.

Mindestens einmal im Jahr würden Mitglieder der Essener Philharmoniker ein Benefiz-Konzert geben, am letzten ersten Advent beispielsweise gefolgt von einem Gänseessen. Für eine ganz andere Musikrichtung sei ebenfalls gesorgt. Die Partys von DJ Fishi, ebenfalls ETB-Mitglied, lockten regelmäßig viele Besucher an und sorgten für eine Verbindung von Sport und Musik.

Erste ETB-Tennisanlage lag wohl an der Kruppstraße

Beim ETB freue man sich über das wieder gestiegene Interesse am Tennissport und erinnere sich angesichts des 120-jährigen Bestehens an die Vergangenheit. Der erste Tennisplatz des Vereins habe im Jahr 1900 wohl im Bereich des heutigen Siemenshauses an der Kruppstraße gelegen. Eine starke Aufwärtsentwicklung des Tennissports habe jedoch bald eine größere Anlage erforderlich gemacht.

Ab 1922 habe man auf acht Plätzen am heutigen Uhlenkrug gespielt. Diese seien jedoch 1943 im Zweiten Weltkrieg zerstört worden, ein Wiederaufbau sei nicht möglich gewesen. Ein Neuanfang habe dann mit damals 60 Mitgliedern am „Waldhaus“ im Stadtwald an der heutigen Ägidiusstraße stattgefunden. Am 29. Juni 1966 habe der Verein schließlich die neuen Plätze sowie das Clubhaus an der Frankenstraße 300c feierlich in Betrieb nehmen können, wo die ETB -Tennisabteilung bis heute beheimatet ist.