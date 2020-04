Für Aldi-Neubau in Essen-Huttrop müssen Wohnhäuser weichen

Die Firma Aldi Nord plant an ihrem Standort Steeler Straße 187 in Huttrop eine Modernisierung der Filiale durch Abriss und Neubau des Gebäudes. Im Zuge des Projekts müssen drei Wohnhäuser zur Steeler Straße hin weichen. Bei den Grünen in der Bezirksvertretung I stößt das auf Kritik. Sie sprechen sich gegen die Vernichtung von Wohnraum aus und fordern eine „städtebaulich intelligente Lösung.“

Laut Aldi-Nord-Sprecher Axel vom Schemm erfolgt die Neugestaltung im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi-Nord-Filialnetzes nach dem neuen Filialkonzept „ANIKo“ (Aldo Nord Instore Konzept). Eine Mischung aus Aldi-Markt und Wohnungen, wie es sie an anderer Stelle im Filialnetz des Unternehmens bereits gebe, sei an der Steeler Straße 187 nicht geplant.

Der Bauantrag bei der Stadt ist gestellt

Für den Bauantrag befinde man sich gerade im Genehmigungsverfahren sowie gemeinsam mit der Planungsbehörde in Gesprächen mit der direkten Nachbarschaft. Der Fokus der neuen Märkte liege vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre mit mehr Platz und breiteren Gängen sowie einem vergrößerten Angebot an frischem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch und Backwaren, so der Aldi-Sprecher.

Essen Bezirkspolitiker kritisiert fehlende Informationen Burkhard Dedy von den Grünen in der Bezirksvertretung I (u.a. zuständig für die Stadtmitte, Huttrop, das Südostviertel und die anderen innenstadtnahen Viertel) kritisiert, dass er als Kommunalpolitiker bisher noch nicht offiziell über die Pläne von Aldi Nord informiert worden sei. Man wisse nur, dass dort etwas geplant sei, aber keine Details. Näheres sei lediglich von den Anwohnern des Discounters an die Politiker herangetragen worden.

Dafür erweitere man die Verkaufsfläche von bislang etwa 800 auf rund 1040 Quadratmeter. Die neuen Filialen würden zudem mit einem modernen Licht-, Farb- und Energiekonzept ausgestattet. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach versorge die Filiale mit Strom. Mit der Abwärme aus der Kühlanlage werde die Fußbodenheizung gespeist. „Die Mitarbeiter beschäftigen wir während der Bauphase in umliegenden Märkten“, erklärt Axel vom Schemm, der zu den Kosten des Projekts keine Angaben machen möchte.

Grüne in der Bezirksvertretung kritisieren Flächenverschwendung

Dem Amt für Stadtplanung und Bauordnung liege ein Antrag der Firma Aldi zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes an der Steeler Straße 187 vor, bestätigt das Presseamt der Stadt. Die Prüfung des Baugesuchs sei noch nicht abgeschlossen, eine grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit sei aber gegeben. Der Investor plane ausschließlich die Errichtung eines Lebensmittelmarktes. Wohnungen seien trotz Nachfrage der Stadt nicht Bestandteil des Baugesuchs.

Für die Erweiterung und Modernisierung des Aldi-Marktes an der Steeler Straße sollen Wohnhäuser weichen. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Kritik an den Plänen von Aldi Nord gibt es von den Grünen in der Bezirksvertretung I. Sie würden die Pläne ablehnen. Es solle nicht nur Wohnraum vernichtet werden, zusätzlich solle dort nach dem nahe gelegenen Lidl erneut ein großflächiger eingeschossiger Neubau mit zahlreichen Parkmöglichkeiten entstehen, der in guter Wohn- und Geschäftslage verschwenderisch mit wertvoller Bodenfläche umgehe, heißt es in der Stellungnahme der Grünen.

Frage nach kombiniertem Wohn- und Geschäftshaus

Burkhard Dedy, Fraktionssprecher der Grünen in der BV I: „Hier bietet sich der Neubau eines klassischen Wohn- und Geschäftshauses mit Supermarkt im Erdgeschoss sowie barrierefrei erreichbaren Wohnungen und Praxisräumen in den Obergeschossen an. Gerade bei solchen Räumlichkeiten besteht in Huttrop und im angrenzenden Südostviertel großer Mangel.“

Grundsätzlich begrüßten die Grünen eine Entwicklung des derzeitigen Standortes von Aldi, um den Bürgern einen Einkauf vor Ort mit einem breitgefächerten Angebot zu ermöglichen. Das dürfe aber nicht zu Lasten bestehender Wohnhäuser gehen, wenn Wohnfläche beim Neubau nicht ausreichend berücksichtigt werde.

Breitgefächertes Angebot soll Bürgern den Einkauf im Stadtteil ermöglichen

Die Umwandlung von heutigen Wohnflächen in Parkraum ist dabei aus städtebaulicher Sicht zu kritisieren. „Die Schaffung von ausreichendem Parkraum ist aus Sicht des Supermarktes sicherlich verständlich, hier ist allerdings auf jeden Fall eine flächensparende Lösung zu finden, bei der ein Teil in einem unterirdischen Parkdeck unter der Supermarkt-Fläche angelegt wird“, fordert Dedy.

Laut Burkhard Dedy gehörten Wohnungen über Aldi-Märkten in Berlin schon seit einigen Jahren zum Konzept, um für Entspannung auf dem Wohnungsmarkt zu sorgen. „Aldi sollte solche Leuchtturmprojekte nicht nur in der prestigeträchtigen Hauptstadt, sondern auch am Unternehmenssitz in Essen umsetzen“, so Dedy. Auch in Essen gebe es gute Beispiele. So setze man beim Neubau des Stadtteilzentrums in Freisenbruch nicht auf die billigste Lösung, sondern eben auf eine solche Kombinationen aus Wohnen und Gewerbe.