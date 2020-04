Junge Filmemacher zeigen in Essen-Bredeney gedrehte Komödie

Essen-Bredeney. Die Dreharbeiten liefen 2018 in einem Wohnzimmer in Essen-Bredeney – jetzt feiert der Film „Party Busters“ online Premiere.

Seine Online-Premiere feiert der Kurzfilm „Party Busters“ am Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr. Der Film wurde von einer Gruppe junger Filmstudenten und Filmliebhaber im März 2018 gedreht – in einem Wohnzimmer in Essen-Bredeney, unter widrigen Umständen.

Die Filmfreunde wollten einen professionellen Kurzfilm schaffen und sich damit eigentlich auch bei Filmfestivals bewerben. „Jetzt ruht gerade alles wegen Corona, man kann sich nirgendwo bewerben. Und wir sind der Meinung, dass der Film jetzt mal raus an die Öffentlichkeit muss“, so Filmstudent und Regisseur Patrick Büchting. Für ihn sei der Film im Rahmen seines Studiums entstanden, kommerzielle Interessen verfolge er damit nicht.

Der Kurzfilm dauert knapp zehn Minuten

Der knapp zehnminütige komödiantische Kurzfilm handelt von einem Jungen, der in Abwesenheit seiner Eltern zu Hause eine Party veranstaltet. Als die Eltern früher als erwartet heimkommen, versucht der Junge seine Gäste und die Spuren der Feier verschwinden zu lassen. Sein Vater ist herzkrank, die Party könnte also schlimme Folgen haben...

„Die Story haben wir gemeinsam erarbeitet, mit allen Komparsen waren beim Dreh teils knapp 50 Leute dabei“, so Patrick Büchting, der den Film auch produziert hat. Dem Team sei es um visuelle Komik gegangen, man wolle die Zuschauer mehr durch Optik als durch Sprache zum Lachen bringen. Viele aus der Gruppe hätten sowohl vor als auch hinter der Kamera Aufgaben übernommen.

Für die Dreharbeiten nutzte das junge Team eine leerstehende Wohnung

„Für die Dreharbeiten konnten wir eine komplett möblierte, aber leerstehende Wohnung in Bredeney nutzen. Da sind wir über meine Tante heran gekommen, das war ein echter Glücksfall“, so Büchting, der aktuell in Dortmund studiert. Weniger glücklich sei der rund 17-stündige witterungsbedingte Stromausfall während der Dreharbeiten gewesen, der diese drei statt der geplanten zwei Tage dauern ließ. „Da mussten wir dann alle für die Szenen noch mal zusammentrommeln“, so der Regisseur. 2019 seien dann Schnitt und Sounddesign abgeschlossen worden, jetzt sei „Party Busters“ komplett fertig.

Bei der Live-Premiere am 7. Mai sollen auch einige der Akteure zugeschaltet werden. Der Film wird auf youtube.com/cangerfilms veröffentlicht und parallel im Livestream auf www.live.filmkreis.de gezeigt.