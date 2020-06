Kein Automat in Essen-Haarzopf: Helfer verkaufen Bustickets

Bustickets verkauft die Initiative „Haarzopf hilft!“ ab sofort samstags am Geschäftszentrum Neue Mitte Haarzopf an der Fulerumer Straße. Der Grund: Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr kann man derzeit keine Fahrscheine beim Busfahrer erwerben und in Haarzopf gibt es keinen Ticketautomaten. Premiere war am 6. Juni.

„Der Bedarf ist auf jeden Fall da, wir sind mit der Resonanz auf diese erste Aktion sehr zufrieden. Obwohl das Wetter nicht so gut war und wir die Aktion ja nirgendwo angekündigt hatten, haben wir in drei Stunden Tickets für 50 Einzelfahrten verkauft, was einen dreistelligen Umsatz bedeutet“, sagt Philipp Rosenau von „Haarzopf hilft!“. Die Initiative hatte sich zu Beginn der Corona-Krise gegründet, um Menschen im Stadtteil in der aktuellen Situation bei Einkäufen oder anderen Erledigungen zu helfen.

Ältere Menschen sind die Hauptzielgruppe der Aktion

Der Fahrkartenverkauf, der in den nächsten Wochen jeweils samstags vor dem Eiscafé Nuevo Centro an der Fulerumer Straße stattfinden soll, finde in Absprache mit der Ruhrbahn statt. Gerade viele ältere Menschen hätten das Angebot von „Haarzopf hilft!“ am Samstag genutzt, so Philipp Rosenau. „Das ist ja auch die Hauptzielgruppe der Aktion.“ Er wisse von einer älteren Frau, die dringend den Bus nehmen musste und deren Tochter das Ticket für die Mutter erst mit dem Auto in Bredeney holen musste. „Das kann ja nicht Sinn der Sache sein.“

Selbst an der viel befahrenen Kreuzung Erbach vor dem Geschäftszentrum Neue Mitte Haarzopf existiert kein Ticketautomat. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Es sei ein nicht tragbarer Zustand, dass man sich entweder im Voraus ein Ticket besorgen oder schwarzfahren müsse, so Rosenau. Spontane Busfahrten seien so nicht möglich. Die Ruhrbahn müsse sich Gedanken machen, wie man die Situation ändern könne. Deshalb habe man am Stand auch eine Unterschriftenliste ausgelegt, um eine Verbesserung der Situation für die Haarzopfer zu erreichen, also die Aufstellung eines Ticketautomaten oder einen Fahrkartenverkauf in einem Laden oder Kiosk.

Unterschriftenliste liegt aus

„Da haben auch viele unterschrieben, die jetzt gerade kein Ticket kaufen wollten“, so Philipp Rosenau. Sein Eindruck sei, dass viele Bürger ärgerlich seien, dass die Preise für den Nahverkehr stiegen, aber gleichzeitig Leistungen verringert, Buslinien eingestellt oder Taktzeiten zusammengestrichen würden und es dann auch noch schwierig sei, überhaupt ein Ticket zu erwerben. „Die Ruhrbahn verweist immer auf die App, aber ältere Menschen kommen damit oft nicht klar oder besitzen gar kein Smartphone“, so Rosenau.

Neueröffnungen an der Kreuzung Erbach An der Kreuzung Erbach in Essen-Haarzopf tut sich etwas in Sachen Geschäftsneueröffnung. In den ehemaligen Tierbedarfshandel am kleinen Parkplatz Raadter Straße zieht mit der Kette „Fressnapf“ ein Nachfolger aus derselben Branche ein. Nebenan, in die Räume des ehemaligen Restaurants Haus Erbach beziehungsweise Haus Haarzopf, ziehe eine Apotheke ein, so Philipp Rosenau, zweiter Vorsitzender des Bürgervereins Haarzopf-Fulerum. Derzeit werden dort umgebaut.

Die Mitglieder von „Haarzopf hilft!“ wollen in den nächsten Wochen jeden Samstag von 11 bis 15 Uhr Fahrkarten an der Neuen Mitte Haarzopf anbieten. Auch in der Woche suche man noch Termine, „obwohl sich eigentlich die Verantwortlichen der Ruhrbahn und nicht die Ehrenamtlichen von ,Haarzopf hilft!’ um den Ticketverkauf kümmern müssten“, so Rosenau. Mit Plakaten wolle man auf die Aktion aufmerksam machen.

Laut Ruhrbahn-Sprecherin Sylvia Neumann soll die Aktion so lange gehen, wie der Ticketverkauf beim Fahrer nicht möglich ist und der Bürgerbus nicht fährt.

In Sachen Ticketverkauf sei die Ruhrbahn seit September 2015 nicht mehr in Haarzopf vertreten. Ein Ticketautomat sei mit rund 25.000 Euro Anschaffungskosten plus laufender Kosten sehr teuer und decke aufgrund seines festen Standorts auch nicht die Bedürfnisse aller Fahrgäste ab. Auf Vertriebspartner vor Ort würde man gern zurückgreifen, finde aber in Haarzopf derzeit aber keine Geschäftsleute, die das übernehmen wollten, so die Sprecherin.

Verkauf von Fahrkarten in Geschäften ist derzeit schwierig

Seine Anfrage bei der Ruhrbahn nach einem Ticketautomaten habe ergeben, dass ein solcher nicht nur teuer sei, sondern auch täglich geleert werden müsse, erklärt Rosenau. „Ich kann ja verstehen, dass die Ruhrbahn die Ausgaben scheut, wenn in einem Stadtteil wie Haarzopf nur wenige Tickets verkauft werden. Solche Kosten werden dann ja wieder auf den Fahrpreis aufgeschlagen, was ja auch keiner wollen kann“, so Rosenau.

In den umliegenden Geschäften Fahrkarten zu verkaufen, sei im Moment schwierig, weil dort wegen der Hygienebestimmungen sowieso nur wenige Leute den Laden betreten dürften. Fahrkartenkäufer würden so den Platz wegnehmen, der für die anderen Kunden dringend gebraucht würde. Rosenau: „Der Ticketverkauf in einem Kiosk wäre eine sinnvolle Alternative.“