Konzertreihe hat sich in Essen-Stadtwald etabliert

Ein Jahr ist es her, dass die traditionsreichen Montagskonzerte des Gastronomen Hannes Schmitz von Rüttenscheid nach Stadtwald in die Gaststätte Uhlenkrug umgezogen sind – und dabei zu Dienstagskonzerten wurden. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch. Im Gegenteil: Derzeit kommen jede Woche rund 100 – meist nicht mehr ganz junge – Musikfreunde zusammen.

Für die Konzertreihe musste eine neue Heimat gefunden werden

„Erst war der Umzug eine Notwendigkeit. Am Ende war es eine gute Entscheidung, die Konzertreihe nach Stadtwald zu verlegen“, blickt Veranstalter Hannes Schmitz auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Veranstaltungsreihe war 1982 ins Leben gerufen worden, damals fanden die Konzerte in Schmitz’ Cocktailbar „Schwarze Rose“ in Rüttenscheid statt. 2014 gab Hannes Schmitz die Bar auf. Sie war einer seiner drei Gastronomiebetriebe gegenüber der Siechenkapelle.

Wirtin Gabi Michel (54) und Konzertveranstalter Hannes Schmitz (82) arbeiten für die Dienstagskonzerte in der Gaststätte Uhlenkrug zusammen. Foto: Linda Sonnenberg / FUNKE Foto Services

Die Konzertreihe zog ins Restaurant Meat an der Rüttenscheider Brücke um, bis auch dieses Lokal schloss und ein erneuter Umzug nötig wurde. „Hannes Schmitz hatte zwei oder drei Läden als neue Standorte im Kopf. Schließlich hat er mich gefragt, ob ich Interesse hätte. Für den Uhlenkrug sprachen sicher auch die guten Parkmöglichkeiten am ETB-Stadion“, erinnert sich Wirtin Gabi Michel (54). Livemusik habe bis dahin in der Gaststätte Uhlenkrug nicht zum Konzept gehört.

„Ich habe zwei Tage darüber nachgedacht“, so Gabi Michel. Ihre Entscheidung, die Konzertreihe zu beherbergen, habe sie nicht bereut – nicht nur unter Umsatzgesichtspunkten. „Das ist eine tolle Veranstaltung, die auf jeden Fall eine Bereicherung für alle Beteiligten ist.“ Für die Wirtin, die die Gaststätte Uhlenkrug seit zehn Jahren führt und davor 28 Jahre die Kneipe „Hexe“ in Steele betrieb, ist der Dienstagabend seit einem Jahr der umsatzstärkste Tag der Woche.

Das Essen vor dem Konzert gehört für viele Besucher der Gaststätte dazu

Essen Das Musikprogramm für Februar steht bereits Die Gaststätte Uhlenkrug, Am Uhlenkrug 40, hat sonntags (außer bei Heimspielen des ETB Schwarz-Weiß Essen) und montags Ruhetag. Die Dienstagskonzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr, die Gaststätte inklusive Küche öffnet um 18 Uhr, Reservierungen sind unter 0201 61 54 908 erwünscht, der Eintritt ist frei. Am Dienstag, 28. Januar, sind die Rosmaity Brothers mit Rock’n’Roll und Boogie Woogie zu Gast. Weiter geht es am 4. Februar mit „Migenda living Musik“ mit Country, Folk, Blues, Rock und Pop. Am 11. Februar spielen die „Fellows“ Oldies von Elvis, Roy Orbison, Cliff Richard und anderen. Am 18. Februar gibt es Blues mit „The Bluesanovas“ aus Münster und am 25. Februar kommen „The Starfighters & Friends“. Die Band um Jimmy Stöckius spielt bekannte Oldies.

Die Konzerte beginnen an jedem Dienstag – keine Veranstaltungen gibt es nur an Festen wie Heiligabend oder Silvester – um 19.30 Uhr. „Viele Besucher kommen schon um 18 Uhr und essen dann erstmal etwas“, so Gabi Michel, die auch selbst in der Küche steht. Für die Dienstagskonzerte wandele sie die Speisekarte jede Woche etwas ab. „Etliche Gäste kommen ja jeden Dienstag, denen möchte ich gern etwas Abwechslung bieten“, erklärt sie. Die Gäste dürften auch Wünsche in Bezug auf die Speisekarte äußern. „Die Bandmitglieder bekommen natürlich auch Verpflegung, einige essen vor dem Auftritt, andere in der Pause“, sagt Gabi Michel.

Die Gaststätte Uhlenkrug in Stadtwald ist seit einem Jahr Schauplatz der Dienstagskonzerte. Foto: Linda Sonnenberg / FUNKE Foto Services

Sie räume für die Konzerte die Gaststätte um, schaffe Platz für die Band und eine Tanzfläche. „Getanzt wird sehr viel“, berichtet sie. Um das Engagement der Bands kümmere sich Hannes Schmitz, der seit Jahrzehnten gute Kontakte in die Musikszene hat. Schon in seiner früheren Gaststätte „Portrait“ habe er Liveauftritte organisiert, vorwiegend Jazzkonzerte. Das Ganze sei aus dem Jazz-Frühschoppen beim Sportverein Etuf hervorgegangen. Er habe schon früh eine Jazz-Kneipe eröffnen wollen, dann aber auf Drängen seiner Familie erst einmal studiert, um dann doch wieder in die Gastronomie zurückzukehren.

Insgesamt seien acht Bands im Wechsel in der Gaststätte Uhlenkrug zu hören. „Hannes Schmitz hat auch schon die bekannten Essener Bands 78 Twins und Der Vorstand verpflichtet“, berichtet die Wirtin. Für die Zukunft wolle man versuchen, auch jüngere Leute für die Konzerte zu gewinnen, zum Beispiel durch mehr Hinweise auf Facebook. Je nach Band sei das Publikum natürlich unterschiedlich, aber in der Regel seien die Besucher 60 bis 70 Jahre alt. „Die Altersgruppe wollen wir gern erweitern, denn Musik verbindet ja bekanntlich“, so Gabi Michel.

Für die Musiker geht nach dem Konzert der Hut herum

Die Bands erhalten laut Hannes Schmitz eine kleine Gage vom Haus, ansonsten gehe nach dem Konzert der Hut herum, um Geld für die Musiker zu sammeln. Anfangs habe er mit Wirtin Gabi Michel verschiedene Dinge abstimmen müssen, jetzt laufe es reibungslos. Bis April hat Veranstalter Hannes Schmitz das Programm schon durchgeplant. „So lange es geht, werde ich das weitermachen“, freut er sich über den großen Erfolg der Reihe nach dem Neustart vor einem Jahr.