Telekom stattet 50 Mobilfunkstationen in Essen mit 5G aus

Essen. Essen ist beim Start der 5G-Initiative der Telekom mit von der Partie. 50 Mobilfunkstationen im Stadtgebiet sind auf dem neuesten Stand.

Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Erfreulich aus Essener Sicht: Die Ruhrmetropole ist mit dabei. In Essen seien 50 Mobilfunkstandorte mit dem neuesten Mobilfunkstandard ausgestattet worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch (17. Juni) mit. Die Abkürzung „5G“ steht für „fünfte Generation“.

Auch den Nutzern eines modernen LTE-Smartphones verspricht die Telekom Vorteile. Denn die Mobilfunkstation erkenne ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält. Ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS werden weiterhin bedient. 5G sorgt für höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung.

Das 5G-Netz steht mit seinem Leistungsvermögen und Möglichkeiten noch am Anfang, so die Telekom weiter. Wichtig sei, dass Essen von Beginn an an dieser Entwicklung teilnehme und damit einen digitalen Standortvorteil genieße.

Aktuell können über 16 Millionen Menschen in Deutschland das 5G-Netz der Telekom nutzen, Mitte Juli sollen es schon 40 Millionen Menschen sein.