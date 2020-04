Trauerfeier für getöteten M. (14) geplant: „Bringt Kerzen“

Der gewaltsame Tod des erst 14 Jahre alten M. hat den Stadtteil Horst tief erschüttert. Nun verbreiten Freunde des Jungen per WhatsApp folgende Nachricht: „Am 21.4.2020 bitten wir alle, um 21 Uhr zur Carl-Wolf-Straße mit einer Kerze hinzukommen, um zusammen für diesen Verlust zu trauern.“

Weiter heißt es zu der geplanten Zusammenkunft an diesem Dienstagabend: „Wir bitten so viele wie möglich, dahin zu kommen, auch Nicht-Angehörige sind herzlich dahin eingeladen.“ Die Nachricht, die sich rasch auch unter Jugendlichen in anderen Stadtteilen verbreitete, ist mit dem Hinweis „Bitte teilen!!“ versehen. Sie zeigt außerdem ein Bild von der Bushaltestelle Carl-Wolf-Straße am Von-Ossietzky-Ring im Hörsterfeld: Zu sehen sind die Blumen und Kerzen, die Nachbarn und Freunde an den Tatort gebracht haben.

Trauernde treffen sich an der Bushaltestelle, bringen Blumen und Kerzen

Die Haltestelle hat sich offenbar zu einem Ort des Zusammenhalts und Trosts entwickelt, dort herrsche seit Sonntag ein permanentes Kommen und Gehen, berichtet Anwohnerin Tina Riepert. Auch von den Ordnungsbehörden werde akzeptiert, dass hier Menschen in Trauer zusammenstehen, Blumen niederlegen und Kerzen anzünden: „Die Mitarbeiter von Ordnungsamt und ZAB sind ständig hier unterwegs, aber in dieser Situation lösen sie Versammlungen nicht auf, sondern bitten die Leute nur, ausreichend Abstand zueinander zu halten.“ Sie könne sich vorstellen, dass es auch bei der abendlichen Zusammenkunft am Dienstag (21.4.) möglich sei, dass die Menschen ihre Kerzen aufstellen und mit viel Platz zueinander zusammenstehen.

Auf der Facebook-Seite „Wir aus Essen-Horst“ hat Tina Riepert unterdessen einen Spendenaufruf für die Familie von M. gestartet: „Hallo liebe Horster. Eine Freundin der Familie des getöteten M. sammelt für die Familie Geld. Sie möchte dieses gern am Donnerstag überreichen. Da die Freundin sehr viel weint und um Fassung ringt, habe ich angeboten, diesen Post zu veröffentlichen. Das Geld soll vor allem für einen Blumenkranz gedacht sein.“

Ihre Freundin sei die Mutter von M.’s bestem Freund, erzählt Tina Riepert. „Er war in der Nacht zum Sonntag selbst an der Bushaltestelle – und er hat seinen sterbenden Freund im Arm gehalten.“ Der Junge und seine Familie stünden unter Schock, daher habe sie den Spendenaufruf übernommen.

Ein Blumenkranz als Zeichen der Anteilnahme, als letzter Gruß

Auch Tina Riepert hat einen Sohn im selben Alter, der mit M. die Grundschule besucht habe. Doch die beiden hätten sich danach aus den Augen verloren, ihr Sohn sei am Sonntagabend nicht am Tatort gewesen. „Es ist schrecklich sich vorzustellen, was M.s Familie jetzt durchmacht.“

Die Spenden seien für einen Blumenkranz für den Jungen gedacht oder als Beitrag zu den Beerdigungskosten. „Wenn mehr Geld zusammenkommt, können sie vielleicht einen besonders schönen Grabstein für ihren Jungen besorgen.“ Sie hoffe, dass man so einen kleinen Beitrag leisten, Anteilnahme zum Ausdruck bringen und dem kleinen M. einen letzten Gruß erweisen könne.