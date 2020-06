Tumulte im Supermarkt – Polizei führt zwei Männer ab

Essen. In einem Supermarkt am Porscheplatz ist es am Mittwoch zu Tumulten gekommen. Ein Ladendieb wurde erwischt. Das brachte einen anderen in Wallung.

Nach Tumulten in einem Supermarkt am Porscheplatz am Mittwochabend hat die Polizei zwei Männer, 24 und 25 Jahre alt, vorläufig festgenommen. Der 24-Jährige hatte versucht, zwei Flaschen Alkohol zu stehlen, wurde aber von einem Ladendetektiv erwischt und festgehalten, bis die Polizei kam.

25-Jähriger rannte auf Polizisten zu

Als die Polizisten den 24-Jährigen zum Streifenwagen führten, rannte der 25-Jährige auf die Polizisten zu und versuchte massiv, den Einsatz zu stören. Ob beide befreundet sind und der 25-Jährige seinen ein Jahr jüngeren Kumpel auf irgendeine fragwürdige Art retten wollte, ist unklar.

Mann stellte sich vor den Streifenwagen

Der 25-Jährige stellte sich vor den Streifenwagen, sodass das Auto nicht losfahren konnte. Die Polizisten mussten Verstärkung anfordern, damit der 25-Jährige Ruhe gab - er wurde festgehalten und gefesselt. Dabei versuchte mit Gewalt, die Polizisten zu schädigen. Beide Männer kamen ins Gewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.