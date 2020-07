Unbekannte Angreifer verletzen Essener (35) und flüchten

Ein Essener wird Dienstagabend (30. Juni) auf der Gladbecker Straße in Altenessen von Unbekannten angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 35 Jahre alter Essener ist am Dienstag (30. Juni) gegen 19 Uhr auf der Gladbecker Straße nahe der Straße In der Baumschule von mehreren Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Die Essener Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls.

Eine Zeugin habe beobachtet, wie mehrere Personen auf den 35-Jährigen einschlugen und ihn dann in einen Hauseingang zogen. Einer der Schläger soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein. Er habe bei der Tat ein beiges T-Shirt der Marke „Nike“, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe sowie ein schwarzes Käppi getragen haben.

Er floh nach der Tat in die Straße In der Baumschule in einen Garagenhof. Außerdem war unter den Unbekannten eine Frau mit bunten Schuhen und blonden Haaren, welche unten abrasiert waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die an dem Abend Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden.