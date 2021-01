Unbekannte beschmieren Häuser in Essen mit Hakenkreuzen

Essen. Mehrere Häuser im Essener Ostviertel sind mit roten Hakenkreuzen und anderen Symbolen besprüht worden. Der Staatsschutz ermittelt.

Hakenkreuz-Schmierereien an einer Reihe von Hausfassaden im Essener Ostviertel haben den Staatsschutz der Polizei auf den Plan gerufen. Zudem hat sich ein spezialisierter Ermittler der Kriminalpolize der Sache angenommen, der in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Sprayer ermittelte und so den Geschädigten die Möglichkeit eines Regressanspruches verschaffte.

Wie die Polizei am Montag berichtete, befindet sich der Schwerpunkt der Sachbeschädigungen an Häusern in der Söllingstraße, in der Imme- und der Brünestraße. Die Unbekannten, die dort in der Nacht zum Sonntag mit roter Farbe sprühten, wurden bei ihrem Treiben möglicherweise von Zeugen beobachtet.

Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten um Unterstützung, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld gemacht haben könnten.

Hinweise nimmt die Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201-8290

entgegen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.