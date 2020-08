Symbolbild. Auf der A40 hat es am Donnerstagmorgen in Höhe Essen-Frillendorf gekracht.

Polizei Unfall auf A40 - Langer Stau auch auf A52 in Essen

Essen. Ein Unfall auf der A40 in Essen führt am Morgen zu mehreren Kilometern Stau. Auch auf der A52 steht der Verkehr. Zwei Fahrstreifen gesperrt.

Nach einem Unfall auf der A40 in Höhe Essen-Frillendorf kommt es am Donnerstagmorgen auch auf der A52 zu einem kilometerlangen Stau. Um 7.18 Uhr war der Unfall gemeldet worden, berichtete die Polizei. Zwei der drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Bochum sind gesperrt.

„Der Verkehr läuft auf nur eine Fahrspur“, berichtete die Polizei am Morgen auf Anfrage. Eine Person sei bei dem Unfall verletzt worden, ein Rettungswagen wurde alarmiert.

Acht Kilometer Stau auf der A40

Details zum Unfall waren am Morgen nicht bekannt. Offenbar waren ein Auto und ein Lastwagen zusammen gestoßen. In einer ersten Meldung war noch von fünf beteiligten Fahrzeugen die Rede, diese Information habe sich nicht bestätigt, teilte die Polizei mit.

Zur Dauer der Einschränkungen gab es bei der Polizei keine Einschätzungen. Gegen 7.40 Uhr hieß es, ein Abschleppwagen sei auf dem Weg zur Unfallstelle.

Laut WDR staute sich der Verkehr am Morgen auf acht Kilometern in Fahrtrichtung . Auf der A52 kam es zu drei Kilometern Rückstau. (dae)