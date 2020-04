Unfall in Essen: Zwei Menschen gestorben - Straße gesperrt

Essen. Am Freitagmorgen ist es auf der Essener Burggrafenstraße in einem Tunnel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen sind gestorben.

Nach einem Zusammenstoß mit zwei Autos in einem Eisenbahntunnel auf der Essener Burggrafenstraße sind zwei Menschen gestorben. Ein dritter schwebt in Lebensgefahr. Die Burggrafenstraße ist für den Verkehr bis auf Weiteres gesperrt. Das Polizei-Team zur Unfallaufnahme sei laut Sylvia Czapiewski, Sprecherin der Essener Polizei, derzeit vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen der Essener Polizei sei ein Autofahrer am frühen Freitagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und in einen anderen Wagen gekracht. Ein silberner VW Bora mit Gelsenkirchener Kennzeichen und ein roter Hyundai kollidierten. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer des Hyundai (54) wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Insassen des VW sind gestorben, der Fahrer wurde 24 Jahre alt. Der Anruf ging um 4:58 Uhr bei der Polizei ein. (ms/ck)

