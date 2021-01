Uni Duisburg-Essen trauert um Linguisten Karl-Dieter Bünting

Essen Der renommierte Sprachwissenschaftler Karl-Dieter Bünting ist mit 81 Jahren gestorben. Er zählte zu den Gründern der Uni Essen.

Mit einem ausgesprochen persönlichen Nachruf haben sich Mitarbeiter und Ehemalige der geisteswissenschaftlichen Fakultät der von Karl-Dieter Bünting verabschiedet. Der angesehene Sprachwissenschaftler starb Mitte Dezember im Alter von 81 Jahren.

Bünting gehörte zum Gründungssenat der damaligen Uni Essen, kam 1972 ins Ruhrgebiet als Professor für Linguistik. Studiert hatte er in Marburg, Wien, Göttingen, Bonn sowie in Maine (USA). Seine Promotion schrieb er in Bonn, seine Habilitation legte er an der TU Berlin ab. "Als Innovator und Organisator hat er das Profil der Essener Sprachwissenschaften geprägt wie kaum ein anderer", schreiben sechs seiner ehemaligen Mitarbeiter jetzt im offiziellen Nachruf der Hochschule.

Bünting regte Vieles an: Deutsch als Zweitsprache, Förderunterricht, Schreibwerkstatt

Büntings Verständnis von Wissenschaft passte hervorragend ins Ruhrgebiet in einer Zeit, als Begriffe wie "Vernetzung", "Integration" oder "Nachhaltigkeit" noch kein Mensch benutzte. Er verstand, dass Forschung und Lehre im Revier auch für die Menschen vor Ort gemacht werden muss - um Bildungspionieren zu ermöglichen, unabhängig von ihrer Herkunft akademische Laufbahnen einzuschlagen. Heute, fast 50 Jahre später, schreibt es sich die Uni Duisburg-Essen auf ihre Fahnen, mehr als andere Hochschulen jene Bildungskarrieren möglich zu machen, die losgelöst sind vom Milieu der Familie, aus der man stammt. Bünting gehörte damals zu den ersten, die nicht nur darüber redeten, sondern es vor allem wahr machten: Deutsch als Zweitsprache, eine Schreibwerkstatt - oder Förderunterricht für Migrantenkinder, ein bundesweit renommiertes Projekt, das zahllose Nachahmer fand.

Seine Sprach-Ratgeber wurden im Discounter verkauft

Büntings Wörterbücher und Ratgeber für den Sprachgebrauch wurden im Discounter verkauft; manche belächelten das, für ihn war es Programmatik: "Professor Bünting hat wissenschaftliche Arbeit immer in Studien- und Lebenspraxis umgesetzt", heißt es im Nachruf. Nebenbei: Er unterrichtete auch Journalistenschüler unserer Redaktion - und machte sich stark für den internationalen Austausch. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Studierende aus aller Welt in Sommerkursen nach Essen kamen, um Deutsch zu lernen. "Sein Engagement für ,Internationalisierung' – lange bevor dieser Begriff benutzt wurde, um die Weltoffenheit unserer Universität zu signalisieren – führte zu einer Vielzahl internationaler Partnerschaften (mit ägyptischen, polnischen, russischen, belarussischen, afghanischen und chinesischen Universitäten) und wurde mit Ehrendoktoraten, Ehrenprofessuren und anderen internationalen Auszeichnungen gewürdigt", schreiben seine früheren Mitarbeiter. "Aus manchen von Büntings internationalen Kontakten erwuchsen Freundschaften, die er bis zuletzt pflegte. Wenn einer aus innerster Überzeugung Botschafter der interkulturellen Verständigung war, dann Karl-Dieter Bünting."