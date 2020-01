Uni Essen: Container für „Raum der Stille“ kommt im Herbst

Essen Uni Dortmund machte Raum der Stille dicht

Räume der Stille gibt es an unterschiedlichen Orten: Der Essener Technologiekonzern Thyssenkrupp beispielsweise bietet seinen Mitarbeitern in der Unternehmenszentrale auf dem Campus einen solchen Rückzugsort an. Auch im Düsseldorfer Flughafen können sich Menschen zurückziehen, um zu meditieren oder still zu beten.

Die Technische Universität Dortmund hingegen hat einen Raum der Stille im Jahr 2016 geschlossen. Muslimische Studenten hatten dort Gebetsteppiche ausgebreitet und eine Wand errichtet, die die Geschlechter voneinander trennte. Daraufhin wurde der konfessionslose Raum von anderen Studenten gemieden.