Uni-Klinikum Essen: Corona befeuert Streit um höhere Löhne

Essen. Reinigungskräfte am Universitätsklinikum in Essen fordern gleiches Geld für gleiche Arbeit: "Auch wir sind Helden des Alltags."

Im Schatten der Coronakrise spitzt sich am Universitätsklinikum Essen ein Konflikt um Lohnforderungen zu: Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben sich Reinigungskräfte der dortigen Gebäudeservice GmbH in einer Unterschriftenaktion an den Vorstand der Uni-Klinik gewandt. Sie fordern dauerhaft höhere Löhne und mehr Zeit, um die Stationen und andere Bereiche des Krankenhauses zu reinigen. Die Geschäftsführung der Service GmbH hat die Forderungen zurückgewiesen.

"Wir gehen bei unserer Arbeit Risiken für unsere Gesellschaft ein. Wir sind wichtig für dieses Krankenhaus. Nicht nur in Zeiten von Corona - aber jetzt besonders." So haben es Reinigungskräfte laut Verdi formuliert. Rund 300 Mitarbeiter des Uniklinikums haben die Forderungen mit ihrer Unterschrift unterstützt; unterzeichnet haben haben Verdi zufolge auch Pflegekräfte und Ärzte.

Vor zehn Jahren gliederte das Uniklinikum den Reinigungsdienst aus

Der Konflikt um die Forderung nach einer besseren Bezahlung schwelt schon länger, räumt Gewerkschaftssekretärin Katharina Schwabedissen ein. Das Universitätsklinikum Essen hat seinen Reinigungsdienst bereits 2004 in die Gebäudeservice GmbH ausgegliedert. Über ihre Dienstleistungsgesellschaft hält das Klinikum 51 Prozent der Gesellschaftsanteile, mit 49 Prozent ist das private Reinigungsunternehmen Klüh an der GmbH beteiligt. Neueinstellungen erfolgen nur dort.

Die Gebäudeservice-Gesellschaft zählt heute rund 340 Mitarbeiter, bezahlt werden die Reinigungskräfte nach dem Tarif der IG Bau für Gebäudereiniger. Der Stundenlohn beträgt 10,80 Euro bis 12,76 Euro, je nach Tätigkeit.

Es gibt am Uniklinikum allerdings auch etwa 50 Reinigungskräfte, die besser bezahlt werden. Laut Verdi verfügen sie über Altverträge aus Zeiten vor Gründung der Service GmbH. Bezahlt werden diese Mitarbeiter nach dem Tarif des Landes NRW für den öffentlichen Dienst. Ihr Stundenlohn liegt bei 14,25 Euro. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit? Davon könne am Uniklinikum keine Rede sein.

Durch Corona haben sich die Arbeitsbedingungen auch für Raumpfleger verschärft

Die bei der Service GmbH beschäftigten Reinigungskräfte arbeiteten zudem durchweg unfreiwillig in Teilzeit. Die Zahl der zu reinigenden Quadratmeter sei in den vergangenen Jahren massiv erhöht worden. Die Coronakrise habe auch die Arbeitsbedingungen für Raumpfleger noch einmal verschärft. "Es ist noch viel mehr geworden", bestätigt eine Betroffene. Untersuchungszimmer müssten einer Grundreinigung unterzogen werden. Und dies unter Zeitdruck, denn die Zimmer würden für die nächsten Patienten benötigt.

Für die Reinigung von Infektionsbereichen erhalten die Raumpfleger einen Zuschlag: zehn Prozent an Werktagen, zwanzig Prozent an Wochenenden. Dennoch reiche das Geld vorne und hinten nicht: "Viele Stunden, wenig Lohn" - so fasst die Frau ihren Arbeitsalltag zusammen. Ihren Namen möchte sie lieber nicht veröffentlicht sehen, aus Sorge um ihren Arbeitsplatz.

Das Uniklinikum Düsseldorf hat Servicepersonal in den Landestarif übernommen

Verdi fordert, dass auch die Reinigungskräfte der Gebäudeservice GmbH nach dem höheren Tarif entlohnt werden und verweist nach Düsseldorf. Das dortige Universitätsklinikum hat die Beschäftigten der Gesellschaft für Servicedienstleistungen, einer 100-prozentigen Tochter, zum 1. Januar 2020 in den Landestarif übernommen. Es sei völlig unverständlich, warum dies nicht auch in Essen geschehe.

Unterstützung findet die Forderung beim Personalrat des Uniklinikums. "Alle sprechen von den Helden des Alltags", betont die Vorsitzende des Gremiums, Alexandra Willer. Dazu zählten auch die Pflegekräfte.

Ein erstes Gespräch mit der Geschäftsführung verlief für Verdi enttäuschend

Ayse Baymis, die Vorsitzende des Betriebsrates der Gebäudeservice-Gesellschaft äußert sich hingegen zurückhaltend, während Dirk Radermacher, zuständiger Gewerkschaftssekretär der IG Bau, auf den geltenden Tarifvertrag hinweist. Den Beschäftigten im Reinigungsdienst seien höhere Löhne zu wünschen, das Uniklinikum verhalte sich jedoch tariftreu.

Ein erstes Gespräch zwischen Verdi und dem Geschäftsführer der Service GmbH, Ralf Zimmermanns, dem Personalchef des Uniklinikums, verlief aus Sicht der Gewerkschaftsvertreter enttäuschend. Mehr als lobende Worte für die Mitarbeiter habe es vonseiten des Arbeitgebers nicht gegeben. Das Klinikum will sich auf Anfrage nicht weiter zu dem Konflikt äußern.

Verdi will der Forderung nach höherem Lohn nun mit einer Foto-Aktion Nachdruck verleihen. Auf einem der ersten Bilder sind Pflegerinnen und Pfleger zu sehen, die ein Plakat hochhalten: "Mehr Zeit und Lohn zum Reinigen! Wir stehen an eurer Seite."