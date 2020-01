Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterschriftenlisten und künftige Informationen

Die Unterschriften-Listen „pro Glockenschlag“ liegen beim Vorstand des Gemeinderates. Bei der Übergabe waren zudem Pastor Hans-Ulrich Neikes und Pfarrer Gereon Alter anwesend.

Die meisten Namen seien lesbar, erklärt dieser. „Wir haben die Listen angeschaut und gesichtet, wen wir kennen und wo die Unterzeichnenden wohnen“, erklärt Neikes. Aufgefallen sei, dass bei manchen der Wohnort fehle, andere wiederum hätten mehrfach unterschrieben.

Zum Umgang mit Informationen kündigt der Gemeinderat an: „Zusätzlich zu der Veröffentlichung unserer Einladungen und Protokolle in den Schaukästen, auf der Homepage und per E-Mail-Verteiler werden wir dem Wunsch der Initiative nachkommen und die Termine der Sitzungen im Sonntagsblatt ankündigen.“

Die ganze Erklärung steht unter: /st-josef-ruhrhalbinsel.jimdo.com