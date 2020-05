Urlaubsglück erleben im bunten Bauwagen an der Ruhr in Essen

Essen-Horst. Ruhe an der Ruhr bietet der Campingplatz in Essen-Horst. Die acht bunten Bauwagen von Simone Bauer sind beliebte Quartiere – gerade mehr denn je.

Ihre Minihotels auf Rädern in Essen-Horst könnte Simone Bauer derzeit doppelt und dreifach vermieten. Ob „Ruhri“ oder „Touri“ - die acht Bauwagen an der Ruhr locken Gäste von nah und fern. Viele kommen seit Jahren aus ganz Deutschland, um die Region bei Ausflügen zu entdecken. Manchen genügt die Aussicht auf die idyllische Flusslandschaft. Sie lassen am Rande von Horst die Seele baumeln, verbringen ein oder zwei Tage in der Stille der Natur.

Mal vier Tage raus aus dem Trott in Oberhausen wollten Jörg Soldat (58) und Jannyfer Klick (39). Der Dreher und die Krankenschwester fühlen sich auf dem kleinen Campingplatz In der Lake 76 richtig wohl. „Bestes Wetter, nette Menschen und alles an Bord, was man braucht“, lobt das Paar die Atmosphäre.

Sind aus Oberhausen an die Ruhr nach Essen-Horst gereist und genießen das Bauwagen-Hotel: Jannyfer Klick und Jörg Soldat. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Keine Disko, kein Buffet und auch kein Pool weit und breit. Dafür haben sie ein ungewöhnliches Doppelzimmer im Bauwagen „Werden“ bezogen. Die kleine Küche mit Herd und Geschirr, gemütliche Betten inklusive Laken und Bezügen und ein winziges Bad mit WC und Waschbecken sind den Gästen Komfort genug.https://www.waz.de/staedte/essen/das-horster-ruhrufer-ist-ein-kerniges-stueck-flusslandschaft-id9702566.html

„Ruhe an der Ruhr“ lautet das Motto im Bauwagenhotel

Natur wohin man schaut: Auf der Wiese gleich am Ufer unternimmt eine Entenmutter erste Ausflüge mit den Küken. Auf dem Wasser paddeln zwei Männer gemächlich in einem Kanu vorbei. Auf dem Radweg gegenüber radelt eine Familie nach Bochum-Dahlhausen. Eine junge Frau chillt auf dem platzeigenen Betonsteg in der Nachmittagssonne. Vogelgezwitscher und ein Rasenmäher in der Nachbarschaft – ansonsten herrscht Stille. „Ruhe an der Ruhr“ lautet das Motto des Camping-Idylls im Essener Osten. Wer hier verweilt, weiß das zu schätzen.

Rüttenscheid, Bredeney, Eiberg, Überruhr, Werden, Horst, Steele und Kray haben die Platzbetreiber die alten Wagen getauft. „Die Namen sind ein Bekenntnis zur Region“, sagt Betreiberin Simone Bauer und bringt eine Gießkanne voll Wasser für die bunt bepflanzten Blumenkästen.

Vor 15 Jahren haben die Betreiber den magischen Ort am Fluss entdeckt

2005 hatte die heute 53-jährige Essenerin den „magischen Ort“ bei der Suche nach einer Halle für Ehemann Gerd entdeckt. 6000 Quadratmeter Hochwasser-Grundstück, darauf ein Bootshaus, Baujahr 1938, und ein paar Wohnwagen. „Mein Mann war sofort Feuer und Flamme, bei mir hat es etwas gedauert, bis ich mir vorstellen konnte, hier zu wohnen. Doch dann ging alles ganz schnell“, erzählt sie. Ab zum Notar, Kaufvertrag besiegeln und ran ans Werk.https://www.waz.de/staedte/essen/urlaub-im-bauwagen-hotel-in-der-idylle-am-essener-ruhrufer-id9654442.html

Zunächst gestalteten die Bauers ihr neues Zuhause und zogen von Bergerhausen nach Horst. Dann wurden das alte Sanitärhaus renoviert und das Außengelände aufgehübscht. 2007, zur Eröffnung des Ruhrtalradweges, seien erste Gästeanfragen gekommen. Wo früher 15 Dauercamper ihre Wohnwagen hatten, wollten die Bauers etwas Neues schaffen. Nicht einfach im Hochwassergebiet. „Im Herbst und Winter muss die Wiese freigeräumt werden.“ So entstand das Bauwagen-Konzept.

Der malerische Ausblick ist unbezahlbar: Allein deswegen ist das Bauwagenhotel im Sommer meistens ausgebucht. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Jeder der acht Bauwagen ist ein Unikat

Mit „Kray“ fing alles an: fünf mal zwei Meter Wohnfläche, zwei Stühle, Tisch und Betten. Und sogar eine Heizung. 300 Arbeitsstunden habe ihr Mann in den Ausbau gesteckt. Den Touristen gefiel’s. Und die Bauers stellten nach und nach weitere Wagen auf, die sie gebraucht im Internet kauften. Jeder ist ein Unikat und wurde von einem Unimog auf das Grundstücksende gezogen.

Weiter vorn gibt es ein paar Stellplätze für Wohnmobile und Caravans. Alle belegt. Die Gäste sind aus Bielefeld und Paderborn angereist. Auch sie gehören zu den ersten Campern seit den Corona-Lockerungen. „Ostern wollten wir öffnen“, erzählt Simone Bauer. Doch nichts war wie immer. Mit dem Lockdown flatterte eine Stornierung nach der anderen ins Büro. „Dabei waren wir seit Monaten gut ausgebucht bis nach Pfingsten.“ Erst am 11. Mai konnten sie die Saison starten, wie alle Campingplätze in NRW.

Das Urlaubsglück an der Ruhr ist erschwinglich

Bis zu 45 Gäste – inklusive Stellplätze – sind erlaubt. „Das Sanitärhaus mit den Waschräumen und Duschen ist geöffnet und darf benutzt werden.“ Viele Urlauber fragten danach, irritiert durch unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland. Das Urlaubsabenteuer an der Ruhr ist erschwinglich: 55 Euro für die erste Nacht und 45 Euro für jede weitere kostet es.

„Das ist nicht zu viel“, findet Jörg Soldat. „Und günstiger als in Holland“, fügt Jannyfer Klick hinzu und strahlt in ihrem Strandkleid. In Jogginghose, mit Kaffeebecher und Buch sitzt Jörg Soldat entspannt vor dem Bauwagen. Später wollen sie mit einem anderen Gästepaar den Grill anwerfen und dabei den Sonnenuntergang genießen. „Ein Traum.“ Der Oberhausener freut sich aufs frühe Aufstehen morgens um 6 Uhr, wenn die Ruhr-Natur erwacht. Wo Kormorane, Schwäne und andere Wasservögel ihr Revier haben, liegt das Urlaubsglück so nah.