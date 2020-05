Verdächtiges Paket in Rüttenscheid sah aus wie eine Bombe

Essen. Verdächtiger Gegenstand in Rüttenscheider Eon-Hauptverwaltung hat für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Gebäude geräumt, Straßen gesperrt.

Ein verdächtiger Gegenstand in der Essener Eon-Hauptverwaltung hat am Mittwochmittag für einen Großeinsatz der Polizei in Rüttenscheid gesorgt. Die Norbertstraße zwischen Alfredstraße und A52-Auffahrt wurde gesperrt, ein Teil des Gebäudes geräumt. Um kurz nach 11.30 Uhr gaben die Behörden Entwarnung. Spezialisten des Landeskriminalamtes sicherten das offenbar ungefährliche Objekt und transportierten es ab.

Wie die Polizei später berichtete, handelte es sich um ein Paket, aus dem Batterien und Drähte ragten, die vermutlich den Anschein erwecken sollten, dass es sich um einen Sprengsatz handeln könnte, sagte Polizeisprecherin Judith Herold nach dem Ende des Einsatzes. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen der Störung des öffentlichen Friedens. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.