Vier Einbrecher werden in Essen auf „lauter Tat“ ertappt

Die Polizei konnte in Essen in zwei Nächten vier mutmaßliche Einbrecher festnehmen.

Essen. Weil sie nicht allzu gekonnt zu Werke gingen, haben Einbrecher in Essen Hausbewohner geweckt. Anschließend griff die Polizei zu.

Die eigene Unfähigkeit ist vier mutmaßlichen Einbrechern in Essen zum Verhängnis geworden. Sie gingen dermaßen unvorsichtig und geräuschvoll zu Werke, dass Hausbewohner und damit die Polizei alarmiert wurden. Beamte nahmen die mutmaßlichen Täter im Südviertel und in Schönebeck fest.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, hatte zunächst ein 31 Jahre alter Täter in der Nacht zum Mittwoch am Kaldenhof versucht, sich Zugang zu einer Gartenlaube zu verschaffen. Als er das Grundstück über ein Tor betrat, löste er einen Bewegungsmelder aus und weckte einen Anwohner (52), der den Einbrecher vertrieb, bevor er die Polizei rief. Dennoch konnte eine Streife in der Nähe des Tatortes an der Schönebecker Straße/Schacht-Franz-Straße den 31-Jährigen antreffen, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Der Mann war gerade dabei mit seiner Taschenlampe in Erdgeschosswohnungen zu leuchten, vermutlich um Örtlichkeiten auszuspähen.

Als er den Streifenwagen erblickte, ergriff er die Flucht. Er wurde einige Meter weiter jedoch vorläufig festgenommen. Wie sich herausstellte ist der mutmaßliche Einbrecher wegen Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikten polizeibekannt.

Anwohner wurde unsanft aus seinen Träumen gerissen

Etwa eine Stunde später wurde unweit des Kaldenhofes, an der Aktienstraße, wieder wegen eines ungebetenen nächtlichen Besuchers der Notruf gewählt. Zwei Männer waren offenbar in den Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Weil auch diese Täter ihr „Handwerk“ nicht besonders leise ausführten, wurde ein 44-jähriger Anwohner gegen 4.20 Uhr durch einen lauten Knall im unteren Teil des Hauses unsanft aus seinen Träumen gerissen. Er konnte zwei Männer flüchten sehen und bemerkte anschließend, dass zwei Kellertüren aufgebrochen waren und Werkzeug sowie zwei Fahrräder fehlten.

Auch hier traf eine Polizeistreife in der Nähe auf zwei Verdächtiger, die typisches Einbruchswerkzeug bei sich trugen. Beide Männer (35/46) wurden vorläufig festgenommen. Ob sie in Zusammenhang mit dem Kellereinbruch stehen, ist noch nicht klar. Die Beute konnte gefunden werden. Beide sind polizeibekannt, gegen den 35-Jährigen liegen offenbar mehrere Haftbefehle vor.

In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Anwohner der Fischerstraße im Südviertel durch Geräusche geweckt. Als er einen Fremden ums Haus schleichen sah und hörte, wie eine Glasscheibe zum Keller zersprang, verständigte er sofort den Notruf. Die Polizeibeamten, die kurze Zeit später eintrafen, sahen den Einbrecher über einen Zaun klettern und wegrennen. Auf seiner Flucht stürzte der Mann gegen einen geparkten PKW und verletzte sich leicht. Anschließend konnte er von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Der 27-jährige ist bereits mehrfach durch Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikte aufgefallen.

