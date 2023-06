Libanesische Männer marschieren Freitagabend in mehrfacher Kompaniestärke und mit hasserfüllten Parolen am Weberplatz vorbei Richtung Innenstadt - das Foto ist ein Screenshot aus einem Video, das bei TikTok kursiert. In den sozialen Medien sind entsprechende Videos mit Beleidigungen und Beschimpfungen auf Arabisch zu sehen.