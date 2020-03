Welt-Down-Syndrom-Tag: Bunte Socken stehen für Vielfalt

Bunte Socken als Zeichen für Vielfalt und Inklusion: Antje Beierlink (l.), Vorstand im Verein alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV), und Heilpädagogin Kathrin Bollmann vor dem VAMV-Büro in Essen. Die Aktion zum Welt-Down-Syndrom-Tag (21.3.2020) musste wegen der Corona-Krise ohne weitere Sockenträger/innen stattfinden.

Essen. Zum Welt-Down-Syndrom-Tag wirbt der Verband alleinerziehender Mütter und Väter in Essen mit bunten Socken. Die stehen für Vielfalt und Inklusion.

Zum Welt-Down-Syndrom-Tag am Samstag (20.3.) setzt der Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV NRW) in Essen ein Zeichen – und spannt eine Leine mit bunten, fröhlich gemusterten Socken. Ursprünglich hatten Vorstand und Mitarbeiterinnen die Socken tragen wollen, aber ein Gruppenbild verbot sich in Zeiten des Coronavirus.

„Die bunten Socken sind ein Zeichen für eine bunte Welt, für die Vielfalt der Menschen in unserer Gesellschaft“, erklärt Heilpädagogin Kathrin Bollmann, die beim VAMV für die inklusive Kindertagespflege verantwortlich ist. „Am Samstag wird an Menschen mit Trisomie 21 gedacht, und Chromosomen sehen wie Socken aus.“ Zum Verständnis: Bei Kindern mit Down-Syndrom (Trisomie 21) ist das Chromosom 21 in jeder Körperzelle dreimal anstatt zweimal vorhanden.

Gemeinsam aufwachsen mit und ohne Behinderung

Die inklusive Kindertagespflege hilft, dass Kinder mit und ohne Behinderungen von Anfang an gemeinsam aufwachsen können. Tagesmütter und -väter, die eine inklusive Betreuung anbieten, sind dafür entsprechend ausgebildet und zertifiziert. Aktuell wollte Kathrin Bollmann einen neuen Zertifikatskursus leiten: Tageseltern, die von den drei Fachverbänden Arbeiterwohlfahrt, Diakoniewerk und VAMV Essen betreut werden, wollten daran teilnehmen – und so die Zahl der Betreuungsplätze für Kleinkinder mit Behinderungen erhöhen. Wegen der Corona-Krise musste der Kursus kurzfristig abgesagt werden. Aber der VAMV versichert, dass er nachgeholt wird.

Die symbolische Aktion zum Welt-Down-Syndrom-Tag kann naturgemäß nicht verschoben werden. Und so sollen die bunten Socken jetzt „die Verbundenheit für Menschen mit dem Down-Syndrom und anderen Beeinträchtigungen zeigen“.