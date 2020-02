Wer alles mitgemacht hat

Diese Initiativen und Aktionen machten am Sonntag mit (Auswahl): Parents for Future, Rad-Entscheid Essen, Runder Umwelttisch Essen, Transition Town – Essen im Wandel, Greenpeace, correctiv.org, Fachgeschäft für Stadtwandel Holsterhausen, Fridays for Future, Mobilitätwerkstadt, Gemeinschaftsgärten Essen, Umweltbeirat der Ev. Kirche, Solargenossenschaft Essen, Abteilung Weltkirche und Mission des Bistums Essen, Fossil Free, attac, Bürger gegen Fluglärm, BUND, Nabu, Velo City Ruhr, Essener Friedensforum und viele weitere.

Die Initiative, die zur ersten Essener Klimakonferenz eingeladen hatte, ist hier zu erreichen: www.gemeinsam-fuer-stadtwandel.de