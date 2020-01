Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer war Theodor Goldschmidt?

Theodor Goldschmidt (1817 – 1875) war ein Chemiker mit großem Pioniergeist. Im Jahr 1848 gründete er die Chemische Fabrik Theodor Goldschmidt in Berlin. Seine Söhne Karl und Hans wählten das Ruhrgebiet als neuen Standort des Unternehmens.

Die ersten Gebäude, in denen das Folkwang-Museum in den zwanziger Jahren entstand, waren zwei Goldschmidt-Villen. An gleicher Stelle entstand 1960 das Museum Folkwang. Die Firma Goldschmidt ist heute Teil des Evonik-Konzerns.