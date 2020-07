Wodka-Dieb verletzt Essener Polizisten auf der Flucht

Essen. Ein Wodka-Dieb hat auf seiner Flucht aus einem Supermarkt einen Polizisten verletzt. Der Täter ist bereits aktenkundig.

Ein Wodka-Dieb hat am Donnerstag in Werden einen Polizisten verletzt. Der Täter hatte in einem Supermarkt an der Heckstraße mehrere Wodkaflaschen in seinen Rucksack gepackt und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Das bekam der Leiter (40) der Filiale mit, verfolgte den Dieb und konnte ihn zunächst stellen, denn der Dieb stolperte. Dabei gingen mehrere Wodkaflaschen zu Bruch.

Polizist bekam den Vorgang zufällig mit

Ein Zivilbeamter, der gerade keinen Dienst hatte, bekam den Vorgang mit und half dem Filialleiter, den Dieb festzuhalten. Der Täter schlug um sich, wollte zu einer Scherbe greifen, doch der Polizist konnte den Mann so lange in Schach halten, bis ein Streifenwagen eintraf. Der Ladendieb verletzte den Beamten leicht. Der Mann ist bereits wegen ähnlicher Delikte aktenkundig. Die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls haben begonnen.