Wohnmobil-Betrug: Essener Wohnung widerrechtlich durchsucht?

Die Freude war nur von kurzer Dauer: Ein junges Paar, das in Köln ein Wohnmobil gekauft hatte, wurde damit auf dem Heimweg von der Polizei gestoppt, das Fahrzeug sichergestellt. Am Freitag berichteten beide als Zeugen in dem Prozess gegen eine mutmaßliche Betrügerbande, deren Kopf ein Ehepaar aus Essen sein soll.

Seit Anfang Dezember stehen sie in Paderborn vor Gericht: Ein Ehepaar aus Essen-Katernberg (27 und 31) sowie zwei jeweils 36 Jahre alte mutmaßliche Mittäter aus Gelsenkirchen und Montenegro. Sie sollen im Frühjahr 2020 Wohnmobile von Privatbesitzern angemietet haben – anstatt sie zurückzugeben sollen sie die Fahrzeuge mit gefälschten Papieren und unter Vortäuschen der Identität der wahren Besitzer an nichts ahnende Interessenten weiterverkauft haben.

Spezialisten bauten einen Möbeltresor aus

, seine Essener Wohnung am selben Abend von zwei Kripo-Beamten aufgrund eines Ermittlungsersuchens der Polizei Paderborn durchsucht. In den „ziemlich unaufgeräumten“ Räumen seien unter anderem zahlreiche Handys und Laptops, eine Schreckschusswaffe und mehrere Autoschlüssel sowie Fahrzeugpapiere gefunden worden, berichtete eine 30-jährige Polizistin aus dem Kriminaldauerdienst. Zudem seien ein Laminiergerät und Folien im Scheckkartenformat sichergestellt worden. Ein Möbeltresor habe von Spezialisten ausgebaut und geöffnet werden müssen.

Die Durchsuchung der Wohnung könnte der aber noch Kopfzerbrechen bereiten. Die Verteidiger des Ehepaares haben beantragt, dass die Ergebnisse der Durchsuchung vor Gericht nicht verwertet werden dürfen. Die beiden Kripoleute hatte keinen amtlichen Zeugen hinzugezogen, so wie es die Strafprozessordnung als „wenn möglich“ vorschreibt, falls weder der Wohnungsinhaber noch ein Richter oder Staatsanwalt zugegen ist.

"Bewusster Verstoß gegen die Strafprozessordnung"

Dies sei nicht erfolgt, weil die Durchsuchung kurz vor Mitternacht stattgefunden habe, betonte die Beamtin, „das wird in Essen so gehandhabt“ – und wiederholte genau diese Formulierung auf die Frage von Rechtsanwalt Günter Teworte, ob sie damit einer Anordnung gefolgt sei oder einem gewohnheitsmäßigen Vorgehen. Dies sei ein „bewusster Verstoß gegen die Strafprozessordnung“, so Terworte in seinem Antrag, „man hat wissentlich auf Zeugen verzichtet“. Zu der Aussage der Polizistin: „Grobvorsätzlicher kann man Gesetzesverstöße nicht dokumentieren.“

Ein Paar aus Tschechien hatte am 3. Juni ein Wohnmobil gekauft, das die Angeklagten zuvor bei seinem Besitzer in Lichtenau bei Paderborn gemietet haben sollen. Beide Zeugen, konnten im Gerichtssaal den Essener anhand von Lichtbildern nicht wiedererkennen, auch die auffällige Rolex, die der Verkäufer getragen haben sollte, stimmte nicht mit jener überein, die Richter Stephan Müller dem Zeugen zeigte und die bei dem 27-Jährigen gefunden worden war.

Wohnmobil wechselte für 35.000 Euro den Besitzer

Der Tscheche hatte das Wohnmobil des Herstellers FCA Italy im Internet entdeckt und mit dem Anbieter einen Besichtigungstermin am 3. Juni in Köln-Nippes verabredet. Dort habe er dann aber den angeblichen Sohn des Besitzers angetroffen, der befugt sei, das Fahrzeug zu verkaufen. Das Wohnmobil wechselte für 35.000 Euro den Besitzer, nachdem der Käufer die Papiere und die Fahrgestellnummer überprüft hatte.

„Es war alles in Ordnung“, betonte der Zeuge. Was weder ihm noch seiner Freundin, die den Kaufvertrag unterschrieben hatte, aufgefallen war: Der Fahrzeugschein – ebenso wie der Brief auf einem echten Vordruck gefälscht – wies neben dem Dienstsiegel der Zulassungsstelle des Kreises Paderborn ein Abmeldesiegel der Stadt Duisburg auf.

Das Fahrzeug im Internet wiedererkannt

Der rechtmäßige Eigentümer des Wohnmobils, der dieses am 28. Mai vermietet hatte, hatte zwischenzeitlich sein Fahrzeug im Internet wiedererkannt – in einer Verkaufsanzeige. Weil er die Polizei informierte, wurde es umgehend zur Fahndung ausgeschrieben und mit dem tschechischen Paar am Steuer auf der A3 in der Nähe von Passau aus dem Verkehr gezogen.

