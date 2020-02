Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnungsangebote sind willkommen

Große Hoffnungen hat der Verein „Kettwig hilft“, dass der Bauverein Kettwig oder Allbau kurzfristig Wohnraum zur Verfügung stellen. Aber auch private Eigentümer sind gefragt. Wer eine Wohnung zu vermieten hat, sollte sich an Angelika Kleinekort (01578 63 69 101) wenden.

Das grüne Haus der Unterkunft an der Ruhrtalstraße wird ab Mitte April umgebaut. Dort wird die Kita Mintarder Weg ab dem Sommer einziehen – als Interimsstandort für sechs bis zwölf Monate, wenn der Abriss der Schule an der Ruhr am Mintarder Weg stattfindet.