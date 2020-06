Zwei Schüler im Essener Stadtteil Borbeck an Corona erkrankt

Essen An zwei Schulen in Essen-Borbeck wurde jeweils ein Schüler als infiziert gemeldet. Die eine Schule informierte die Eltern, die andere nicht.

An zwei Essener Schulen hat es in den letzten Tagen neue, bestätigte Corona-Fälle gegeben. An der Gesamtschule Borbeck ist eine Oberstufenschülerin erkrankt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Außerdem wurde Mitte der vergangenen Woche eine Infektion bei einem Schulkind festgestellt, das die Dürer-Grundschule in Borbeck besucht.

In beiden Fällen sei der Schulbetrieb nicht massiv beeinträchtigt gewesen, heißt es. An der Gesamtschule Borbeck sei allein am Freitag der Unterricht ausgefallen. "Im Rahmen der Umfeldanalyse wurden zwei weitere Personen aus dem Umfeld beprobt. Beide Testergebnisse sind negativ ausgefallen", teilte Stadt-Sprecherin Silke Lenz mit. Bei insgesamt fünf Personen sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

Kein Unterricht am Freitag vor Pfingsten

"Das sind vor allem Personen aus dem privaten Umfeld der Schülerin", berichtet Schulleiter Josef Wieland. Er hatte am Donnerstagabend von der Erkrankung der Schülerin erfahren und umgehend den Unterricht an beiden Standorten der Schule abgesagt. "Etwas anderes hätte ich für nicht verantwortlich gehalten, und Gelegenheit für eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt hatte ich nicht mehr."

An der Dürer-Grundschule wurde ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet, das sich nachweislich vor, während und nach dem Zeitpunkt der Infektion nicht an der Schule aufgehalten hat. Das hätte die Umfeld-Analyse nach Bekanntwerden des Falles ergeben. "Es wurden alle Personen informiert, für die das notwendig war", sagt Andrea Schattberg, die Leiterin des Schulverwaltungsamtes ("Fachbereich Schule"). Von einer breiten Publikmachung wurde deshalb nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt abgesehen.

Vater spricht von "Vertuschungsversuch"

Das kann der Vater eines Jungen, der die besucht, nicht nachvollziehen: Er hatte von dem Vorgang erfahren und hält das Ausbleiben einer offiziellen Information für einen "Vertuschungsversuch".

Stadt-Sprecherin Silke Lenz hält dagegen: "Schulische Belange waren nicht betroffen, deshalb war eine Information an die Schulgemeinde nicht notwendig." Silke Lenz erinnert an den geltenden Patientenschutz und beteuert: "Wäre die Schulgemeinschaft betroffen, würde selbstverständlich informiert." Das will der Vater nicht gelten lassen: "Ich möchte einfach nur, dass Fakten offen für alle und damit auch für alle Eltern einer Schule publik gemacht werden." Doch die Stadt-Sprecherin versichert: "Es gab keine Kontaktpersonen im Schulumfeld."

Im allerersten bekannt gewordenen Fall einer Corona-Erkrankung an einer Essener Schule - der Grundschule im Nordviertel - war Mitte Mai die Öffentlichkeit informiert worden; die Schule stellte alle Neuigkeiten zum Fall auf ihre Homepage. Dort war ein Lehrer positiv getestet worden. Weitere Erkrankte gab es nicht, was viele als Anzeichen dafür werten, dass der Hygieneschutz an den Schulen und die Umfeld-Analysen nach Bekanntwerden eines Falles funktionieren.