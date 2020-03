Coronavirus: Wie die Schulen in Fröndenberg reagieren

Die Verunsicherung wegen des Corona-Virus ist groß – auch an den Schulen. Vor allem, weil ab dem 21. April die zentralen schriftlichen Abiturprüfungen anstehen. Das zuständige NRW-Ministerium hat deshalb nun einen Notfallplan entwickelt und empfohlen, alle außerschulischen Veranstaltungen bis zu den Osterfeiern (Start: 4. April) abzusagen. Konkret heißt das: Betroffen sind Termine außerhalb der Unterrichtszeit, denn der Unterricht findet wie gewohnt statt.

Wir geben einen Überblick darüber, wie die Fröndenberger Schulen mit der Situation umgehen:

Gesamtschule

Die Fröndenberger Gesamtschule sagt insgesamt sechs Veranstaltungen ab oder verschiebt diese. Darüber hinaus hat Schulleiter Klaus de Vries die Lehrkräfte dazu aufgefordert, mit ihnen über das richtige Verhalten in puncto Hygiene zu sprechen. „Die Stadt hat ebenfalls überprüft, dass alle Desinfektionsmittel am richtigen Ort stehen“, sagt de Vries.

Menden Konkreter Notfallplan von Schulministerin In NRW hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) einen konkreten Notfallplan aufgestellt. Für den Fall, dass Abiturprüfungen wegen Quarantäne-Regelungen nicht geschrieben werden können, sollen die betroffenen Schüler die versäumten Abi-Klausuren an den zentralen Nachschreibeterminen schreiben. Konkret heißt das: Abi-Jahrgänge, die in der Zeit zwischen 21. April und 6. Mai Prüfungen wegen Corona-Maßnahmen versäumen, sollen sie in der Nachschreibezeit ab 7. Mai nachholen. Sollten Leistungsnachweise aus den laufenden Vorbereitungsklausuren wegen Schulschließungen nicht rechtzeitig vorliegen, sollen Schüler in NRW unter Vorbehalt zu den Abiturprüfungen zugelassen werden. Um faire Prüfungsverfahren auch bei zeitweise geschlossenen Schulen sicherzustellen, sollen die Lehrer Unterrichtsmaterial digital oder per Post bereitstellen.

1. Das Musical im Jahrgang 5 wird voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Die Aufführungen am 18. und 19. März finden nicht statt. Ein neuer Termin werde rechtzeitig bekanntgegeben. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch gegen Erstattung im Sekretariat der Gesamtschule Fröndenberg wieder zurückgegeben werden, teilt die Schule mit. Die geplanten Proben zum Musical werden ab sofort nicht weiter stattfinden. Das Theater ohne Rahmen (ToR) ist von den Absagen nicht betroffen. Man behalte die Situation im Auge, plane aber vorerst keine Verschiebungen der Termine. Bei dieser Veranstaltung handelt es sich nicht um eine eigene der Schule, sondern sie wird von einem Verein organisiert. Sie ist von der Regelung nicht betroffen.

2. Die Schulkonferenz, die eigentlich am 10. März stattfinden sollte, wurde abgesagt.

3. Die Info-Veranstaltungen für Eltern des Jahrgangs 5 und die Veranstaltung für Eltern des Jahrgangs 7 zu den Ergänzungsstunden – beide sollten am Mittwoch, 11. März, stattfinden – wurden verschoben. Neue Termine stehen noch nicht fest.

4. Die Wanderfahrten des Jahrgangs 10 im Rahmen des Projekttages „Schule ohne Rassismus“ waren für den 18. März geplant. Sie finden nicht statt. Die Lehrerinnen und Lehrer stornieren alle Fahrten, Ausfallkosten sollen von der Landesregierung übernommen werden.



5. Für den 23. März war für 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für Schüler und Eltern zur Einführungsphase der künftigen Jahrgangsstufe 11 vorgesehen. Sie ist abgesagt.

6. Der Elternsprechtag am 25. März findet in abgewandelter Form statt: Der Nachmittagsunterricht entfällt, so dass die Lehrkräfte Gelegenheit für telefonische Beratungen haben. Eltern sollen bei Beratungsbedarf über den Schülerplaner ihre telefonische Erreichbarkeit mitteilen. Die Fachkräfte werden dann versuchen, sie zu erreichen. Sollte dies an diesem Tag nicht gelingen, wird das an den darauffolgenden Tagen erfolgen. Das teilt die Schule mit.

Andere Schulen

Regenbogenschule, Gemeinschaftsgrundschule und die Sonnenbergschule waren am Mittwoch nicht zu erreichen.

An der städtischen katholischen Overbergschule stehen bis zu den Ferien keine Klassenfahrten, Ausflüge oder Ähnliches an, sagt Schulleiterin Monika Corbach. Deshalb müsse aktuell auch nichts abgesagt werden. Sollte der Fall doch eintreffen, so Corbach, würde sie mögliche Absagen zunächst mit dem Vorsitz der Schulpflegschaft absprechen.

Darüber hinaus ist Hygiene jedes Jahr um die Karnevalszeit ein Thema an der Overbergschule und wird mit den Kindern besprochen. „Die Hygieneerziehung ist in der Grundschule sehr wichtig“, sagt Monika Corbach. Bereits vor der Empfehlung des Ministeriums habe die Schule routinemäßig mit den Kindern die richtige Handhygiene geübt. Husten in die Armbeuge statt in den Klassenraum, benutzte Taschentücher in den Müll und Hände ausgiebig mit Seife waschen gehören zum Standard. „An allen Waschbecken gibt es jetzt auch Einmalhandtücher. Wir verzichten auf Frottee“, sagt Schulleiterin Monika Corbach.