Einbrecher rauben Ehepaar in Fröndenberg während Sturms aus

Fröndenberg. Während die Ausläufer von Sturm „Sabine“ wüten, rauben Einbrecher ein Ehepaar unbemerkt aus.

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Hohenheide in Fröndenberg eingebrochen. Die Täter schlugen laut Polizei zwischen 19.30 und 20.30 Uhr ein Fenster ein. Während sich die Bewohner im Wohnzimmer aufhielten, durchsuchten die Täter andere Räume im Erd- und Obergeschoss. Das Ehepaar nahm zwar Geräusche wahr, ging aber davon aus, dass es sich um den Sturm gehandelt hat. Unerkannt entkamen die Täter mit einem dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Polizei sieht einen Zusammenhang

Am selben Tag kam es zwischen 15.50 und 20 Uhr in der Straße Rehwinkel zu einem weiteren Einbruchsdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten nach jetzigem Ermittlungsstand ein Fenster eines Bungalows auf, durchwühlten mehrere Räume und flohen mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und sucht nun Zeugen.

Hinweise nimmt die Wache Unna unter entgegen