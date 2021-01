Fröndenberg: Bürgermeisterin Müller ruft zum Impfen auf

Fröndenberg Mit Impfaufruf wendet sich Bürgermeisterin Sabina Müller an die Fröndenberger. Stadt vermittelt Kontakt zu ehrenamtlichem Fahrdienst.

Sabina Müller (SPD), Bürgermeisterin in Fröndenberg, wendet sich gemeinsam mit Landrat Mario Löhr (SPD) an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. "Bitte lassen Sie sich impfen", appellieren die beiden. Alle über 80 –Jährigen, die nicht in Einrichtungen leben, werden in diesen Tagen als erste die offizielle Einladung zur Impfung in ihrem Briefkasten finden. Für diejenigen, die das Impfzentrum in Unna nicht selbst erreichen können, vermittelt die Stadt den Kontakt zu einem ehrenamtlichen Fahrdienst.

Anfang Februar starten die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus im Impfzentrum Unna. Bürgermeisterin Sabina Müller fasst in einer Pressemitteilung die wichtigsten Informationen zur Impfung zusammen:

Terminvereinbarung

Ausschließlich Empfänger eines Einladungs-Schreibens sind impfberechtigt. Nur, wer eine schriftliche Einladung erhalten hat, kann ab nächstem Montag, 25.Januar, täglich von 8 bis 22 Uhr einen Impftermin unter den kostenlosen Rufnummern 116117 sowie 0800 116 117 02 oder online unter www.116117.de vereinbaren.

Impfzentrum

Das Impfzentrum befindet sich in der Kreissporthalle II, Platanenallee 20, 59425 Unna. . Das heißt, dass an fünf Plätzen gleichzeitig Impfungen vorgenommen werden können. Der Impfung geht ein ausführliches Gespräch voran. Für einen Besuch sollten daher alles in allem etwa 45 Minuten eingeplant werden.

Anfahrt zum Impfzentrum

"Zum Impfzentrum gelangen Sie gut mit dem Auto. Es stehen ausreichend Parkplätze zu Verfügung. Sollten Sie nicht selbst fahren, helfen Ihnen sicher Familienangehörige gerne weiter oder Sie wenden sich an Freunde, gute Bekannte oder einen Nachbarn, dem Sie vertrauen!", erklärt Sabina Müller. Daneben gibt es kostenfreie Verbindungen für den Impfwilligen und eine Begleitperson mit Bahn und Bus zu den Haltestellen „Unna Kreishaus“ oder „Märkische Berufsschule“. Von beiden Haltestellen sind es nur noch 300 / 500 Meter Fußweg. Sollten dennoch keine Möglichkeit bestehen, zum Impfzentrum zu gelangen, bietet die Stadt Fröndenberg an, den Kontakt zu einem ehrenamtlichen Fahrdienst zu vermitteln. Die Seniorenbeauftragte Birgit Mescher ist ab sofort unter der Rufnummer 02373/976-306 mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr erreichbar und hilft igerne weiter.

Warnung: Weder Anrufe noch Besuche wegen Terminvergabe

Zum Schluss noch eine Warnung: Im Zuge der bevorstehenden Terminvergabe wird niemand zuhause angerufen oder aufgesucht, so die Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). "Deshalb warne ich Sie ausdrücklich vor dem sogenannten Enkeltrick, mit dem sich Betrüger gerade bei Senioren Bankdaten oder Zutritt zur Wohnung erschleichen. Die Impfungen sind kostenlos. Lassen Sie sich bitte nichts anderes erzählen! Geben Sie keine keinesfalls Kontodaten heraus", warnt die Bürgermeisterin eindringlich.

