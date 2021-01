Fröndenberg: Jeden Tag ein Marathon für den guten Zweck

Fröndenberg GSV-Badmintonspieler nutzen Corona-Lockdown zur gemeinsamen Laufaktion: 2020 Euro für Theo Beiskes Hilfsaktion für krebskranke Kinder

Toller Erfolg für die Badminton-Abteilung des GSV Fröndenberg: 19 Sportlerinnen und Sportler haben für die Hilfsaktion "Theo Beiske hilft" 2020 Euro erlaufen.

Idee zur Benefiz-Aktion im Lockdown entstand ganz spontan

Die Sporthallen wieder dicht und Sport im Freien auf zwei Personen begrenzt: Der Corona-Lockdown Anfang November versetzte auch das sportliche Leben in Fröndenberg wieder in Tiefschlaf. Wie sollte man so buchstäblich am Ball bleiben? Das dachten sich auch Fabian Disic und Philipp Glasmeyer vom Vorstand der Badmintonabteilung im GSV Fröndenberg. „Die Idee mit dem Laufen ist ganz spontan entstanden“, sagt Disic. "Zu zweit draußen joggen zu gehen war ja in jedem Fall möglich."

Spende sollte als Anreiz wirken, die Laufschuhe auch bei Schlechtwetter zu schnüren

Es fehlte nur noch der Anreiz, bei wechselhaftem Novemberwetter die Laufschuhe auch zu schnüren, doch der war rasch gefunden: "Wir wollten im Sinne unserer Mitglieder eine Aktion für Kinder in Not unterstützen, und so fiel unsere Wahl auf das Spendenprojekt ,Theo Beiske hilft' zugunsten krebskranker Kinder", berichtet Glasmeyer.

Erlös kommt auch dank zahlreicher Sponsoren aus Fröndenberg zustande

Die Staffelung des Spendenbetrages bis hin zu 500 Euro ab 1000 Kilometern sollte für zusätzliche Motivation sorgen und der erlaufene Betrag aus der Badminton-Vereinskasse gespendet werden, als Ersatz für das entfallene Trainergehalt im November. Weitere finanzielle Unterstützung fanden die Sportler durch Sponsoren, wie die Tischlerei Severin, die Stifts-, Ruhr- und Markt-Apotheke, das Fröndenberger Grillhaus, Hesselbach Hörakustik, LVM-Versicherung Jörg Elfert, die Sparkasse UnnaKamen, Blumengalerie Gnass, Reifenservice Beckmann, Fahrschule Marc Plassmann, Nürnberger Versicherung Sascha Plattner sowie Herrenmoden Reichenbach + Neithart.

Erlaufene Kilometer der Sportler zuverlässig in einer App erfasst

Rasch waren auch die ersten neun Teilnehmer gefunden. Die erlaufenen Kilometer der Sportler wurden zuverlässig in einer App erfasst. „Wir sind nach der ersten Woche mit 313 Kilometern schon ziemlich gut gestartet“, weiß Philipp Glasmeyer noch. Die Sportler waren vom Ehrgeiz gepackt, die Aktion wurde von da an buchstäblich zum Selbstläufer. Woche für Woche kamen mehr Badmintonspieler hinzu, sodass am Ende 19 Sportlerinnen und Sportler bei Wind und Regen, frostiger Kälte oder Dunkelheit für den guten Zweck losliefen. Jeder nach seinen Möglichkeiten, sodass von vier bis hin zu 323 Kilometern pro Läufer alles vertreten war – im Schnitt mehr als ein Marathon pro Tag und 1.526,12 Kilometer insgesamt. „Mit diesem Ergebnis haben wir zu Beginn selbst nicht gerechnet“, sagt Fabian Disic begeistert.

Ausdauerndster Läufer trägt mit 323 Kilometern zum Erfolg bei

Aufgestock mit weiteren privaten Spenden wurde der Gesamtbetrag von 2.020 Euro schließlich an Theo Beiske überreicht. „Eine geniale Idee“, zeigt sich Beiske begeistert, „zur Coronazeit eine Überbrückung zum Fithalten gefunden zu haben und dann noch für einen guten Zweck aktiv zu sein. Vorbildlich. Ich ziehe den Hut mit großem Dank vor allen Beteiligten, Initiatoren, Läufern und Sponsoren.“