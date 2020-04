Fröndenberger Landwirt hofft bei Ernte auf Hilfskräfte

Sich in diesen Zeiten mit den Umständen so zu arrangieren wie sie sind, ist eine Charakterfrage. Knut Schulze-Neuhoff hat diese Herausforderung angenommen und versucht sie so gut wie derzeit möglich zu meistern. Weil die Grenzen in Europa teilweise geschlossen wurden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sucht der Landwirt aus Fröndenberg nach alternativen Lösungen. Ob die Ernte aber so wie in den vergangenen Jahren gemeistert werden kann, ist dennoch fraglich.

Landwirte wie Knut Schulze-Neuhoff sind Krisen gewohnt. Mal sorgt das Wetter für Ernteausfälle, mal sorgen Insekten dafür, dass Bäume gefällt werden müssen - die äußeren und nicht beeinflussbaren Faktoren in der Landwirtschaft sind nichts Neues für Bauern wie Schulze-Neuhoff. „Wir kennen uns damit aus“, sagt der Fröndenberger.

Hummelvölker sind derzeit auf den Feldern von Knut Schulze-Neuhoff unterwegs, um die Blüten zu bestäuben - im nächsten Schritt werden die Beeren dann von den Feldern in Fröndenberg geerntet. Foto: Knut Schulze-Neuhoff

Er baut Beeren an, vor allem der Verkauf von Erdbeeren ist für ihn eine sichere Einnahmequelle. Durch die Coronakrise wird aber auch er vor ein ungewohntes Problem gestellt. Anders in den vergangenen Jahren sind nämlich nicht die Ernteprodukte an sich bedroht – dieses Mal muss sich Schulze-Neuhoff um fleißige Hände bei der Ernte bemühen.

Saisonkräfte noch fraglich

15 Saisonkräfte aus Polen kommen seit Jahren im Frühjahr nach Fröndenberg und arbeiten auf den Feldern des Landwirts. „Jetzt fragen wir ab, wer sich trotz der Krise auch in diesem Jahr auf den Weg machen wird“, sagt Knut Schulze-Neuhoff. Teilweise seit 20 Jahren kommen die Helfer aus dem Nachbarland im Osten an die Ruhr, um mit dem Verdienst aus der Ernte für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Die Grenzen sind derzeit noch offen, doch ob die helfenden Hände in diesem Jahr kommen ist fraglich.

„Wir können uns aber nicht darauf verlassen, dass sich die Erntehelfer aufgrund der Ansteckungsgefahr trotzdem auf den Weg machen“, sagt Schulze-Neuhoff.

Er hoffe dennoch darauf, dass sich nicht alle Helfer bei ihm abmelden. Schließlich sei der Job als Erntehelfer für die polnischen Hilfskräfte auch ein großer Teil der Lebensgrundlage - so wie für ihn selbst ebenfalls. „Das ist eine klassische Win-Win-Situation“, sagt er. Ihm werde bei der Ernte geholfen, die Produkte können verkauft werden und die Helfer verdienen gutes Geld.

Ersatz stünde bereit

Um auf Nummer sicher zu gehen, hat der Landwirt auf zwei Portalen aber auch Stellenanzeigen gemeldet, die vor allem bei Studenten und Schülern Anklang finden. Einen Studenten hat er bereits seit einigen Wochen im Betrieb. „Der junge Mann ist Gold wert, er hilft uns wirklich sehr“, sagt Schulze-Neuhoff.

Studenten bekommen für ihre Arbeit den üblichen Mindestlohn von 9,35 Euro und damit den gleichen Kurs wie die polnischen Hilfskräfte auch. Trotz der großen Resonanz auf die geschalteten Stellenanzeigen hofft der Fröndenberger Landwirt aber dennoch auf die eingespielten Erntehelfer, denn diese bedeuten für ihn selbst weniger Arbeit.

„Neuen Kräften muss ich den Job erst erklären und sie anfangs begleiten. Das ist ein immenser Mehraufwand“, sagt Knut Schulze-Neuhoff. Seine Zuversicht, die Ernte in diesem Jahr wie gewohnt über die Bühne zu kriegen, ist entsprechend vorsichtig. Sollte die Ernte nicht in vollem Umfang geschafft werden, ginge viel verloren. „Wir arbeiten das ganze Jahr für die Ernte“, sagt er.

Herausforderung angenommen

Knut Schulze-Neuhoff hat die Herausforderung angenommen. „Klappt es nicht so gut, schnallen wir den Gürtel enger“, sagt er. Landwirte wie er sind es eben gewohnt, mit den Folgen von unbeeinflussbaren Faktoren umzugehen. Den Kopf in den Sand zu stecken, ist für sie keine Option.