Fröndenberger Rathaus öffnet nach sieben Wochen wieder

Fröndenberg Das Rathaus in Fröndenberg sowie die Kreishäuser in Unna und Lünen werden nach knapp sieben Wochen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet.

Die Kreisverwaltung Unna gab am Dienstagvormittag in einer Video-Pressekonferenz die Wiedereröffnung der beiden Kreishäuser in Unna und Lünen sowie aller Rathäuser im gesamten Kreisgebiet für den Publikumsverkehr bekannt. Damit endet die Schließung für den direkten Bürgerkontakt nach dann knapp sieben Wochen. Bedingt durch die Erlasse zur Eindämmung des sich verbreitenden Coronavirus hatten die Kreis-und Rathäuser geschlossen. Nun öffnen sie wieder - mit einigen Einschränkungen.

Vor allem bezüglich der KFZ-Zulassungsstelle erwartet Landrat Michael Makiolla ein erhöhtes Aufkommen, daher müsse der Kreis Unna die ersten Tage zunächst abwarten. "Wir bitten die Bürger darum, nicht alle am Montag zu kommen", fordert Makiolla, der wie Kreisdirektor Mark-Sebastian Janke auf einen ungewissen Neustart für den Publikumsverkehr blickt. Entsprechend streng werden die Zugangsbeschränkungen ab kommenden Montag sein.

Eintritt nur mit Termin und Maske

In die Verwaltungsgebäude darf dann ausschließlich nur, wer im Vorfeld einen Termin vereinbart hat. "Die Terminvergabe ist immer für 48 Stunden freigeschaltet. So wollen wir garantieren, dass nicht jetzt alle Termine bis auf Weiteres vergeben sind und alle eine Chance haben", sagt Janke. Zudem ist der Einlass in die Kreis-und Rathäuser entsprechend der geltenden Schutzverordnung nur beim Tragen einer Mund-Nase-Maske.

Die Verwaltungen mit Publikumsverkehr werden, vorerst, wie vor der Coronakrise öffnen. "Wir werden uns ansehen, wie sich die Terminvergabe im Konkreten gestaltet und darauf reagieren", sagt Michael Makiolla. Die Terminvereinbarung können Bürgerinnen und Bürger über die bekannten Wege per E-Mail, Telefon oder auf der Internetseite des Kreises vornehmen.