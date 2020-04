Wegen Bauarbeiten: Kein "Fröndenberg Karibisch" in 2020

Fröndenberg Live-Musik, Sandstrand, Cocktails mitten in der Innenstadt: "Fröndenberg Karibisch" wird es auf dem Marktplatz in diesem Jahr nicht geben.

Kein Strand, keine Palmen und auch keine Cocktails bei Live-Musik auf dem Fröndenberger Marktplatz: Das Open-Air-Festival "Fröndenberg Karibisch" wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Erst 2021 soll es mit der Feier-Reihe unter freiem Himmel weitergehen.

Corona-Krise ist nicht Grund für Absage

Eigentlich war der Termin für Anfang Mai angesetzt. Daraus wird nichts. "Das hat nichts mit Corona zu tun", versichert der Veranstalter Beach Projekt auf WP-Nachfrage. "Der Marktplatz kommt für uns als einzige Location infrage, aber er wird in diesem Jahr umgebaut." Deshalb stand schon vor der Krise für den Veranstalter fest, dass Fröndenberg bei der Tour in 2020 ausgesetzt werden muss.

Generell, so versichert das Beach Projekt, sei man aber sehr zufrieden mit dem Standort und möchte auch in den kommenden Jahren sehr gerne wiederkommen. "Auch wenn im vergangenen Jahr das Wetter nicht so gut war." Die Fröndenberger hätten das kostenlose Event, das 2018 zum ersten Mal in der Stadt an der Ruhr Halt gemacht hatte, gut angenommen.