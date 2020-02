Gelsenkirchen: Erneut Ansturm auf Evangelische Gesamtschule

Die Evangelische Gesamtschule in Bismarck (EGG) hat auch in diesem Jahr als erste weiterführende Schule ihr Anmeldeverfahren abgeschlossen. Sie hat dabei erneut einen Anmelderekord aufgestellt, den Schulleiter Volker Franken selbst mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. Lachend, weil die Qualität der Arbeit an seiner Schule offenbar anerkannt wird, weinend, weil so viele Anmeldewünsche nicht erfüllt werden können.

„Wir haben Eltern empfohlen, ihr Kind auch an städtischen Gesamtschulen anzumelden“

Volker Franken leitet die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen-Bismarck. Foto: Ronald Kuhn / EGG

144 Plätze werden an der Vorzeigeschule in diesem Jahr vergeben, 387 Eltern wollten ihr Kind dafür anmelden, im Vorjahr waren es 314. Seit Jahren ist der Andrang auf die Schule groß, weshalb die Stadt hier eine vorgezogene Anmeldefrist zulässt. „Wir haben wegen des großen Andrangs allen Eltern, die ihr Kind auf einer Gesamtschule lernen lassen möchten, ausdrücklich empfohlen, sich parallel auch an einer anderen Gesamtschule anzumelden“, erläutert Volker Franken gegenüber der WAZ.

Gelsenkirchen Berufskollegs mit Sonderregeln Die Berufskollegs haben wegen ihrer vielen Bildungsgänge inklusive unterschiedlichster Abschlussmöglichkeiten besonders lange und differenzierte Anmeldetermine. Im Berufsschulbereich ist auch eine online-Registrierung notwendig. Detailinformationen gibt es bei den Schulen selbst: Berufskolleg Königstraße 0209 976900 oder 0209 9476850 (Augustastraße) und im Internet unter bkkoe.de, Berufskolleg Technik und Gestaltung 0209 450310 und im Netz btg.de, Berufskolleg Am Goldberg 0209 40244310 und unter bkamgoldberg.de

Als Grund für den Aufnahmewunsch an der EGG sei von den Eltern vor allem die familiäre Atmosphäre in der Schule und das Freie Lernen genannt worden. Die EGG unterrichtet auch 55 Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Zudem lernten rund zehn Prozent der in den letzten Jahren nach Gelsenkirchen zugewanderten Kinder an der EGG, versichert Franken.

Zu- oder Absage soll spätestens Donnerstag im Briefkasten sein

Mehr als zweieinhalb mal so viele Anmeldungen wie Plätze an der EGG – das ist ein neuer Anmelderekord. Um die angehenden Fünftklässler nicht länger im Ungewissen zu lassen als nötig, werden die Aufnahmen nach einem festen Schlüssel umgehend geplant: Dieser berücksichtigt unter anderem sowohl Wohnortnähe (mehr als die Hälfte kommt aus dem Stadtteil) als auch die Grundschulempfehlung (mit der Vorgabe, möglichst durchmischte Lerngruppen aufzunehmen). „Die Eltern müssten sowohl die Zusagen als auch die Absagen spätestens am Donnerstag, 6. Februar, im Briefkasten haben“, versichert Franken.

Die Gesamtschule Berger Feld in Gelsenkirchen feierte 2019 ihr 50-jähriges Bestehen. Auch hier mussten in jenem Jahr 50 Kinder mangels Platz abgewiesen werden, in Horst waren es gar 80. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Bei den anderen Schulen mit integrierten Systemen, also den Gesamtschulen Buer-Mitte (9 – 12.30 und 13.30 -16 Uhr), Horst (Mo bis 16 Uhr, Die 8 – 16 Uhr, Mit nach Vereinbarung, Do für Inklusionskinder), Berger Feld (je 8 – 16 Uhr), Erle (8 – 13 und 14 – 17 Uhr) sowie Ückendorf (9 – 12.40 und 13.40 – 16 Uhr, Terminabsprache 0209 1489528) und Sekundarschule Hassel (9 – 12 und 13 – 16 Uhr), laufen die Anmeldetermine weiter bis zum Donnerstag, 6. Februar. Eine Zusatzanmeldung zu Bismarck ist möglich und ratsam. Aber auch an städtischen Gesamtschulen bekamen insgesamt 200 Schüler im letzten Jahr nicht den gewünschten Platz.

Am 14. Februar starten Haupt- und Realschule sowie Gymnasien

Bei Gymnasien, Real- und Hauptschulen startet das Anmeldeverfahren erst am 14. Februar, um Familien, deren Kinder an Gesamtschulen nicht angenommen wurden, eine neue Chance zu geben. Die Gymnasien laden Eltern und Viertklässler vom 17. bis 19. Februar in ihre Schulen (je 9 – 13 Uhr, nur am 17. auch 15 – 18 Uhr), die Realschulen vom 14. Februar bis 20. Februar (9 – 12 und Mo, Die, Mit auch 15 – 17 Uhr). Die Hauptschulen haben die längste Frist, und zwar vom 14. bis zum 28. Februar, jeweils vormittags sowie mittwochs bis 15.30 Uhr.

