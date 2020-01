Gelsenkirchen: Kumpel-Protest vor dem RAG-Prozess erwartet

Vor dem Bottroper Bergwerk Prosper-Haniel protestierten entlassene Kumpel vier Tage lang bis Montagabend gegen ihre Kündigungen. Ab Dienstag werden ihre Kündigungsschutzklagen gegen die RAG AG vor Gericht verhandelt.

Auch vor dem Arbeitsgericht in Gelsenkirchen wird es am Dienstag ab 8 Uhr voraussichtlich zu einer Demonstration kommen. Die Bergleute rechnen mit etwa 300 Teilnehmern. Zur Unterstützung der klagenden Bergleute wollen außerdem zahlreiche Bergleute mit ihren Angehörigen die Verhandlung verfolgen. „Wir erwarten einen spannenden Prozess und gehen von einheitlichen Entscheidungen aus“, teilte Rechtsanwalt Daniel Kuhlmann mit. Der Arbeitsrechtler vertritt viele der entlassenen Kumpel. „Gewinnen die Bergleute, werden voraussichtlich alle gewinnen“, meint er.

Bergleute rechnen mit etwa 300 Teilnehmern in Gelsenkirchen

Die Kumpel werfen der RAG vor, das Versprechen gebrochen zu haben, dass kein Bergmann ins Bergfreie falle. Solchen Äußerungen von Politikern oder RAG-Vorstandsvorsitzenden hatte die 1. Kammer des Arbeitsgerichtes Gelsenkirchen bei den ersten Verhandlungen der Kündigungsschutzklagen von Bergleuten allerdings keine rechtliche Bindungswirkung beigemessen. Die Vorsitzende Richterin hatte dies als rein politische Äußerungen eingestuft. Die RAG hatte die Kündigungen mit der Entscheidung begründet, das Bergwerk Prosper-Haniel insgesamt stillzulegen. Die Kammer wies die Klagen der Bergleute gegen ihre Kündigungen seinerzeit ab.

137 Kündigungsschutzklagen gegen die RAG sind anhängig

Wie das Arbeitsgericht mitteilt, sind in Gelsenkirchen wegen der Stilllegung des Steinkohlenbergbaus derzeit noch 137 Kündigungsschutzklagen gegen die RAG anhängig. Am Dienstag, 28. Januar, verhandelt die 4. Kammer des Arbeitsgerichtes ab 10 Uhr zwölf dieser Klagen. Für weitere Verfahren sind bis Ende März sieben weitere Kammerverhandlungen terminiert. Zuvor hatten Bergleute mit ihren Kündigungsschutzklagen durchaus auch Erfolg. So gab die 2. Kammer des Arbeitsgerichtes Gelsenkirchen der Klage eines Kauenwärters gegen seine Entlassung statt.