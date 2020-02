Gelsenkirchen: Regisseur-Duo zeigt Spitzbergen-Dokumentation

Die Regisseure Silke Schranz und Christian Wüstenberg stellen ihren neuen Film „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“ in der Schauburg in Gelsenkirchen-Buer vor.

Eine einzigartige Welt aus Eis, Schnee und Gletschern, durch den Klimawandel bedroht wie nie zuvor, können Naturfans im Schauburg-Kino in Buer erleben – auf buchstäblich sehr persönliche Weise: Am Sonntag, 8. März, 15.30 Uhr, stellen die Regisseure Silke Schranz und Christian Wüstenberg ihren neuen Film „Spitzbergen – auf Expedition in der Arktis“ vor. Sie umrundeten die nördlichste Inselgruppe Europas mit einem Fischkutter, den sie zu einem Expeditionsschiff ausgebaut hatten.

Film läuft in der Gelsenkirchener Schauburg

Ausgerüstet mit zwei Kameras gingen die unabhängigen Filmemacher im arktischen Sommer auf eine Entdeckungsreise durch Buchten und Fjorde, wo ihnen Rentiere, Walrosse, Blauwale und sogar Eisbären auf der Suche nach Nahrung begegneten. Auf Spitzbergen leben nur 2500 Einwohner – und rund 3000 Eisbären.

Filmcrew musste vor Eisbär aufs Boot flüchten

Hier die Einsamkeit der Arktis – dort die Bedrohung durch den Klimawandel: Die Filmemacher aus Frankfurt erlebten Beides bei ihrer Umrundung Spitzbergens hautnah. Foto: Wüstenberg

Dass die Eisbären in der Überzahl sind, bekam auch die Filmcrew vor Ort zu spüren: Nach der Anlandung auf Phippsoya mussten sie zurück in ihr Schlauchboot flüchten, weil aus der Ferne ein Eisbär auf sie zugelaufen kam.

Nicht nur die Begegnung mit diesen Raubtieren, auch die gewaltige Einsamkeit und Stille der Arktis beeindruckten die Regisseure nachhaltig. Vor einer riesigen Gletscherwand etwa filmten sie, wie ein hausgroßes Stück Eis krachend ins Wasser stürzte und wie im viel zu warmen Sommer das Schmelzwasser donnernd ins Meer rauschte. „Es ist etwas komplett anderes, ob man in der Zeitung vom Klimawandel liest oder ob man in der Arktis hautnah miterlebt, wie dramatisch schnell die Eismassen abschmelzen. Es passiert etwas in uns, als wir sehen, dass diese Wunder der Erde im Begriff sind, zu verschwinden“, so Silke Schranz.

Tour führt durch mehr als 100 Kinos

Das Duo, von dem auch die Kino-Dokus „Südafrika – der Kinofilm“ sowie „Die Nordsee von oben“ stammen, tourt derzeit durch mehr als 100 Kinos, um den Film persönlich vorzustellen und Fragen von Zuschauern zu beantworten. Info: www.comfilm.de/spitzbergen