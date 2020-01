Gelsenkirchen: Schauspiel-Workshop für den guten Auftritt

Zwei Tage lang führen die Dorstenerin Josefine Voss und die Bueranerin Samira Julia Calder in die Kunst des Schauspiels ein. Den beiden jungen Frauen ist dies Berufung und Beruf. Beide sind Kinder des Ruhrgebiets, beide machen einst gemeinsam erste Bühnenerfahrungen im „Mondpalast“, beide sind heute deutschlandweit aktiv – erstere auch in TV-Produktionen, zweitere vor allem auf den Bühnen der Republik.

Am kommenden Wochenende kehren die beiden jungen Frauen in die Heimat zurück und geben in Buer ihren ersten gemeinsamen Schauspielworkshop. Jener soll erste Schritte ermöglichen in die Welt des Schauspiels. „Wir vermitteln Grundlagen wie Improvisation, Körper-, Atem-, Konzentrations- und Beobachtungsübungen“, erklärt Samira Calder. Beides sei gut geeignet für den beruflichen wie auch für den privaten Alltag. „Egal ob für die Aufnahmeprüfung oder für die Rede an Omas 80. Geburtstag“, so die Schauspielerin. Zudem erfahre man durch das Schauspiel viel über sich selbst. „Da geht es um Fragen wie: Wie werde ich von anderen wahrgenommen.“ Geübt werde auch Selbstvertrauen in die eigene Kommunikation.

Auch der Tanzstil „Clowning“ steht auf dem Programm

Die beiden Frauen vermitteln bewährte Schauspieltechniken und auch „Clowning“, einen Tanzstil. Der Workshop richtet sich an alle, die Lust haben, Neues zu erlernen, ganz gleich, ob man bereits Bühnenerfahrung gemacht hat oder nicht. „Wir freuen uns auf Menschen im Alter von 13 bis 99 Jahren“, so Samira Calder.

Der Workshop findet Samstag, 1. Februar, von 16 bis 20 Uhr statt und Sonntag, 2. Februar, von 10 bis 17 Uhr inklusive einer Mittagspause. Austragungsort ist der „Tanztempel“ an der Schreinerstraße 21. Die Kosten belaufen sich auf 98 Euro, ermäßigt 86 Euro. Anmeldungen werden entgegen genommen unter samirajulicalder@gmail.de oder 0174-1903981.