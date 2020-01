Auch 2020 wird es Lichtkunst in Buer geben: Die zweite Auflage der „Goldstücke“ startet am 30. September.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens Veranstaltungskalender für 2020 ist mehr als voll. Hier kommt eine Übersicht über die Highlights von Lichtkunst bis zum Gaming.

Gelsenkirchen: Volles Programm von Goldstücken bis eSports

„Volles Programm 2020“ – unter dem Titel hat die Stadt Gelsenkirchen eine Übersicht über Freizeit-Highlights in allen Spieljahren in diesem Jahre erstellt. Was auffällt: Es gibt weder Sommer- noch Winterlöcher und es dürfte für fast jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei sein. Vom IT-Begeisterten über Sportfans, Kunst- und Kulturliebhaber, vom Mega-Event bis zum kleinen, aber feinen Special, von der Neuheit bis zur Neuauflage von Klassikern.

„Global Masters“ am Gamepad im Mai und Lichtkunst in Buer ab 30. September

Tim Reichert und Tim Schwartmann (rechts) beim eSport auf Schalke. Beim „Global Masters“ dreht sich drei Tage lang alles um eSports. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Eine Nachricht, die nicht nur Bueraner erfreuen dürfte: Lichtkunst unter dem Motto „Goldstücke“ gibt es auch 2020. Die zweite Auflage des Festivals wird vom 30. September bis zum 4. Oktober Buer mit Lichtkunst zum Leuchten bringen. Ebenfalls in die zweite Runde geht das „Places_Virtual Reality Festival“, das deutschlandweit erste und größte öffentliche Festival, das sich der virtuellen Realität und ihren Möglichkeiten widmet. Rund um die Bochumer Straße in Ückendorf kann dabei vom 14. bis 16. Mai innovative Technologie ausprobiert und erlebt werden.

Bei den „Global Masters“ in der Veltins Arena kommen eSports-Fans drei Tage voll auf ihre Kosten mit Top-Sportlern und Neuheiten, im Rahmenprogramm sind internationale Topstars aus Musik, Film und Showbiz wie DJ Robin Schulz mit im Boot (17. bis 19. Juli).

Gelsenkirchen Feste in den Innenstädten Und das tut sich in der City: Blumen und Gartenmarkt 4./ 5. April, Street Food & Music Festival 15. bis 17. Mai, GEspana 5. bis 7. Juni, Street Beach Festival vom 13. bis 16. August, Jazz-Tage vom 4. bis 6. September, Bauernmarkt 4. Oktober, 1000 Lichter in der City 8. November, Weihnachtsmarkt 20. November bis 23. Dezember. In der Buerschen Innenstadt geht es unter anderem hier rund: „Buer Live“ vom 12. bis 14. Juni, „Cityfest meets Rock am Dom“ vom 28. bis 30. August, Weihnachtsmarkt vom 19. November bis 23. Dezember.

Wiedersehen mit attraktiven Klassikern vom Marathon über „Gaudium“

Zu seinem ersten Geburtstag im Dezember 2018 bekam Nanook einen Ball geschenkt. Den Welt-Eisbärtag feiert der Zoom am 1. März mit den Besuchern. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Auch mit Gelsenkirchener „Klassikern“ gibt es ein Wiedersehen: Ab 20. Februar starten die großen Karnevalspartys plus Rosenmontagsumzug am 25. Februar, mit dem „Gaudium“ kehrt rund um Schloss Horst wieder Mittelalter-Flair ein (11. bis 14. Juni). Der Vivawest-Marathon (17. Mai) startet bereits zum achten Mal in Gelsenkirchen, zum 15. Drachenfest auf Consol (29. bis 31. Mai) sind lokale wie internationale Drachenbauer und -fans geladen. In der Zoom Erlebniswelt gibt es diverse Ferienangebote, wird ein großes Frühlingsfest für Familien gefeiert (25. April) und der Welt-Eisbärtag (1. März), Schimpansen-Tag (14. Juli) und der Nashorntag (27. September) begangen. Und für den 24. bis 26. Juli hofft das traditionelle Sommerfestival rund um Schloss Berge mit Live-Musik, Kirmes, Höhenfeuerwerk und Kunstmarkt auf schönes Wetter.

Das Amphitheater im Nordsternpark eröffnet die Saison auch diesmal mit dem Rock Hard-Festival an Pfingsten, danach geben sich Wincent Weiss (30. August), Santiano (5. September), Element of Crime (11. Juli) oder Matthias Reim (4. September) die Klinke in die Hand. Und auch der SommerSound im Stadtgarten kann in eine neue Runde starten mit hochkarätiger Weltmusik und Folk aus der Region und der ganzen Welt (5. Juli bis 2. August, fünf Konzerte) – wie immer umsonst und draußen.

Kulturkanal, Galeriemeile, Theaterfest und Co

Die Schiffsparade eröffnet die Kulturkanal-Saison am 26. April, Im Nordsternpark gibt es begleitend ein großes Familienfest. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Und dann wäre da noch die Veltins Arena, die nicht allein zu Fußball und eSports einlädt. Von der „90er-live-Party“ (28. März) über Video Game Music (5. Juni), „Olé auf Schalke“ für die Schlagerfangemeinde (10. Oktober) bis zur Biathlon World Team Challenge (28. Dezember) reicht die Pallette.

Für Kulturfans laufen derzeit noch die (ausverkauften) Figurentheaterage, gefolgt von den Schultheatertagen, macht die Galeriemeile einmal mehr die „Tür auf!“ (2. und 3. Mai) und das „Licht an!“ (28. und 29. November). Das Musiktheater im Revier lädt jenseits des Spielplans wieder zum Blick hinter die Kulissen beim Theaterfest (29. August), auf dem Kulturkanal gibt es zum Auftakt der Jazz- und Kleinkunst-Angebote auf den Schiffen wieder die Schiffsparade mit Rahmenprogramm im Nordsternpark (26. April). Und dann wäre da noch die Extra-Schicht, das Techno o Plomo Festival im Revierpark Nienhausen (1. August), das Consol-Fest (13. September), der Day of Song (12. Sepember), die Bismarcker Rocktage (10. bis 12. Juli), der Cirque Buffon (1. bis 26. April)….

Ein Tipp: Die Stadt Gelsenkirchen verlost auf ihrer Facebook-Seite wieder regelmäßig Freikarten für einzelne Events, zum Beispiel für den Welttag des Eisbären in der ZOOM-Erlebniswelt oder für die 90er live Party auf Schalke. Die Übersichts-Flyer gibt es ebenfalls gratis in öffentlichen Gebäuden.