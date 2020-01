Gelsenkirchen-Horst. Zwölf Bäume sollen sechs entfernte auf dem Kärntener Ring in Gelsenkirchen ersetzen. Maßnahme hängt mit Umbau einer Straße in Gladbeck zusammen.

Gelsenkirchener Politiker loben Stadt für Baumpflanzungen

Dickes Lob heimste die Verwaltung in der Bezirksvertretung West für ihr Umweltbewusstsein in Zusammenhang mit Baumfällungen in Horst ein: Für die sechs Bäume, die bei dem Umbau der Wiesmannstraße auf Gladbecker Gebiet bzw. des Kärntener Rings weichen sollen, werden als Ersatz insgesamt zwölf neue angepflanzt.

Hintergrund: Die Nachbarstadt gestaltet die vierspurige Fahrbahn auf eine zweispurige mit einem 1,50 Meter breiten Radfahr-Schutzstreifen um. Für den niederflurgerechten Ausbau der zwei Haltepunkte der Haltestelle „Reichenberger Straße“ wird die Situation zwischen Hügelstraße und Stadtgrenze baulich an die neue Wiesmannstraße angepasst. In diese Maßnahme investiert Gelsenkirchen 150.000 Euro.

CDU mahnt, dass die Ersatzpflanzungen nicht für künftige Baumfällungen gelten dürften

Die Fahrbahn und Gleise auf dem Kärntener Ring und der Turfstraße in Gelsenkirchen-Horst werden in 2020 saniert, ebenso soll die Deutsche-Bahn-Brücke erneuert werden. Diese Maßnahme steht allerdings in keinem Zusammenhang mit der Anpassung des Kärntener Rings an den Umbau der Wiesmannstraße auf Gladbecker Gebiet. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

„Ich bin positiv überrascht“, brachte SPD-Fraktionssprecher Udo Gerlach die Einschätzung vieler Bezirksverordneter bei der jüngsten Sitzung im Schloss Horst auf den Punkt. Auch CDU und Grüne waren ausgesprochen angetan vom Umfang der Ersatzpflanzungen. So stimmte das Gremium der Maßnahme einstimmig zu. Trotzdem mahnte CDU-Fraktionssprecher Franz-Josef Berghorn: „Wir werden nicht durchgehen lassen, falls künftig Bäume gefällt und als Ersatzpflanzung auf den Kärntener Ring verwiesen werden sollte.“

Nötig sind die 1900 Euro teuren Rodungen, weil der Bereich am Kärntener Ring an die Verhältnisse in Gladbeck angepasst wird, „um so eine harmonische, flüssige und verkehrssichere Straßenführung zu erhalten“, so die Verwaltung in ihrer Vorlage.

Bereich soll über die Mittelinsel entwässert werden

Bei der Ausführungsplanung wurde nun festgestellt, dass die übliche Form der Entwässerung über Straßenabläufe den Verkehr auf der Wiesmannstraße bzw. den Kärntener Ring beeinträchtigen würde. Daher soll der Bereich über ein Mulden-Rigolen-System in der Mittelinsel entwässert werden.

Dabei wird das Niederschlagswasser nicht über die üblichen Straßenabläufe in den Kanal eingeleitet, sondern im Mittelstreifen gesammelt und gespeichert. Die Rigolen unterhalb der Mulde dienen dann als Wasserspeicher: ein Vorteil für das Kleinklima des Straßenzugs, da die Aufheizung der Luft im Sommer gemindert wird und Bäumen dann auch in Trockenphasen Wasser aus den Rigolen zur Verfügung steht. Dafür ist allerdings eine Veränderung des Quergefälles der Straße nötig, sprich: eine Tieferlegung der Mittelinsel – und damit eine Entfernung der vier Bäume dort.

Verwaltung: Wurzelbereich kann nicht überbaut werden

Hinzu kommt die Fällung von zwei weiteren Bäumen auf der südlichen Straßenseite, die mit der Umgestaltung des Straßenraums nicht in Einklang zu bringen seien. Eine sichere Nutzung des Gehwegs sei wegen des unüberbaubaren Wurzelbereichs nur möglich, wenn die Bäume weichen.

Als Ersatz sollen vier Bäume auf der Mittelinsel, zwei auf der nördlichen und sechs auf der südlichen Straßenseite gepflanzt werden. Möglich werde dies durch die Reduzierung der Fahrspuren und die Aufweitung der Seitenräume, Gestaltung neuer Grünstreifen entlang der Straße inklusive.