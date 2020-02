Gelsenkirchen-Bismarck. Tiere zum Verlieben: Am Valentinstag wird es für Besucher in der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt romantisch – bei Führungen und mit Knutschern.

Gelsenkirchener Zoom: Am Valentinstag geht’s um die Liebe

Zugegeben, Liebesbriefe schreiben Tiere nicht. Auch laden sie sich nicht gegenseitig zum Dinner bei Kerzenschein ein. Doch wenn es um Liebe – oder eher die Fortpflanzung – geht, sind sie durchaus einfallsreich und manchmal auch verschmust: Am 14. Februar, dem Valentinstag, dreht sich auch in der Zoom Erlebniswelt alles um die Liebe.

Am Freitag bietet der Zoo um 14.30 Uhr seinen Besuchern kostenlose Themenexkursionen zum Liebesleben der Tiere an. Und dabei wird es durchaus romantisch. Welche Brautgeschenke machen sich Tiere, was für Paarungstänze führen sie auf und wie funktioniert eine Fortpflanzung ganz ohne Männchen? Um solche und viele andere spannende Themen, versprechen die Zoolotsen, geht es in den 90-minütigen Führungen.

Futter in Herzform für die Tiere

Die Expertinnen und Experten verraten viel interessantes Hintergrundwissen, unter anderem auch über einige besondere Paarbeziehungen von Tieren, die sich in der Zoom Erlebniswelt „gesucht und gefunden“ haben. Passend zum Thema bekommen Rentiere, Eisbären und Trampeltiere Futter in Herzform serviert.

Als Erinnerung an diesen Tag wartet auf die Besucher eine Fotokulisse im ELE-Tropenparadies, vor der sie sich alleine oder in Begleitung unter #zoomliebe verewigen können. Dort wartet auch ein „Knutscher“ von Orang-Utan-Weibchen Kasih. Eine vorherige Anmeldung für die Themenexkursionen ist erforderlich unter 0209 95450 oder per E-Mail an info@zoom-erlebniswelt.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.