Gelsenkirchener Zoom zählte 840.000 Besucher im Jahr 2019

Gelsenkirchen-Bismarck. 840.000 Besucher hatte die Zoom-Erlebniswelt im vergangenen Jahr. Damit verbuchte der Gelsenkirchener Zoo ein Besucherplus von zehn Prozent.

Ein Besucher-Plus von zehn Prozent verbucht die Zoom-Erlebniswelt für 2019. Im vergangenen Jahr gingen rund 840.000 Besucher im Zoo auf die „Weltreise für einen Tag“.

„Wir sind stolz auf diese positive Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund des sehr großen Angebots an Freizeiteinrichtungen in der Region“, sagt Hendrik Berendson, Leiter der Zoom-Erlebniswelt. Sein Dank gehe an die zahlreichen Besucher und an die Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz maßgeblich zu diesem Erfolg beitragen.

Heiße Temperaturen halten Besucher eher ab

Die Zahlen zeigten, dass die Zoom-Erlebniswelt mit ihrem Konzept der unsichtbaren Grenzen und der naturnahen Gestaltung ein Publikumsmagnet bliebe. Eine wichtige Rolle beim Besucheraufkommen spielt nach wie vor das Wetter. Angenehme Temperaturen und sonniges Wetter locken besonders viele Besucher in den Zoo. Allerdings, merkt Berendson an, führten auch 2019 die sehr heißen Temperaturen im Sommer zu einem Rückgang der Besucherzahlen in diesem Zeitraum. Kompensiert wurde das jedoch von einigen sehr warmen Phasen im Februar und März sowie der sehr guten Wetterlage zu Ostern.

