111 Polizeibeamte begleiten die Narren

Um 13 Uhr stellen sich die einzelnen Wagen auf. Um 14.30 Uhr startet der Zug an der Cranger Straße. Neun Gesellschaften präsentieren sich durch Wagen, Fuß- und Tanzgruppen. Vor der Tribüne in Höhe der Sparkasse werden die drei besten Motivwagen ausgezeichnet.

Neben Bonbons werden auch Plüschtiere, Bälle und Blumen in die Menge geworfen. Zusätzlich wurden zwei Absperrungen an der August- und Breitestraße eingerichtet. 111 Polizeibeamte werden neben 152 Ordnern im Zug und 79 an den Absperrungen eingesetzt.