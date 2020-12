150 Jahre Bestattungsgeschichte im Süden Gelsenkirchens

Das Gelsenkirchener Bestattungsunternehmen Münstermann in Schalke: In diesem Jahr feierte es Jubiläum.

Gelsenkirchen Über Generationen hinweg führte die Familie Münstermann ihren Betrieb in Schalke. Weil der Nachwuchs fehlte, übernahm die Menge-Gruppe.

Bestattungen Münstermann kümmert sich um den letzten Weg der Menschen – seit 150 Jahren. Die meisten davon leitete die Familie Münstermann die Geschicke der Firma. Seit 2013 ist der Betrieb eine Zweigniederlassung des Bestattungsverbundes der Duisburger Menge-Gruppe, der auch andere Gelsenkirchener Unternehmen angehören. „Allen Unternehmen fehlte der eigene Nachwuchs, der bereit war, das Bestatterhandwerk zu erlernen und den Betrieb zu übernehmen“, erklärt Miriam Menge, Fachwirtin für das Bestattungsgewerbe.

„Wir sind selbst auch ein Familienunternehmen“, sagt sie und erläutert, dass man schon seit den 90er Jahren in Gelsenkirchen tätig sei. „Hier aber sind die einzelnen Betriebe gesondert aufgetreten.“ Der Grund: „Menschen haben eine Bindung zu dem Unternehmen, das ihre Familie seit Jahren betreut.“ Gleichsam begegne man sich nicht so oft – im Schnitt benötige man alle zwölf Jahre die Dienste eines Bestatters. Da erinnere man sich zuweilen nur mit Mühe an den Namen. Den einer Betriebsübernahme wegen zu ändern, das sei also nicht ratsam. „Jetzt aber wollen wir als Verbund auftreten.“ Jedes Unternehmen mit eigenem Namen, aber alle mit gleichen Dienstleistungen und ähnlichen Auftritten.

Gelsenkirchener Unternehmen ist rund um die Uhr erreichbar, jeden Tag im Jahr

Nachwuchsprobleme habe die Branche übrigens nicht, sagt Miriam Menge. „Es fehlt nur an Menschen, die Familienbetriebe übernehmen wollen.“ Denn gerade Kinder von Bestattern wüssten um die Herausforderungen des Jobs. „Man ist rund um die Uhr erreichbar, jeden Tag im Jahr. Man hat täglich mit trauernden Menschen zu tun.“ Auch das sei eine große Aufgabe. „Dafür braucht man eine Passion. Kinder von Bestattern erleben hautnah, wie anspruchsvoll dieser Beruf ist – und wählen daher oft einen anderen.“ Auf der anderen Seite sei die Zahl der Bewerber auf Ausbildungsstellen zur Bestattungsfachkraft auch bei der Menge-Gruppe hoch.

Besonders in diesem so bewegenden Coronajahr seien Bestatter besonders gefordert. Im Frühjahr noch sei die Zahl der Todesfälle eher gesunken. „Die Menschen waren viel zu Hause, sind keine Risiken eingegangen“, vermutet Miriam Menge den Grund dafür. Nun aber spüre auch der Familienbetrieb die steigenden Todeszahlen durch Corona. „Da müssen wir mit erschwerten Rahmenbedingungen umgehen.“ So seien die Angehörigen sehr verzweifelt, weil die Patienten meist hätten allein sterben müssen. „Man kann sich nicht verabschieden. Das beeinflusst die Trauerarbeit sehr.“ Und nicht einmal nach dem Tode sei ein richtiger Abschied möglich. „Normalerweise werden die Toten ja aufgebahrt und die Angehörigen haben etwas Zeit, Abschied zu nehmen. Das ist jetzt verboten.“

Das eigene Begräbnis im Vorfeld planen

Grundsätzlich erlebten Bestatter heute eine größere Offenheit der Menschen für die eigene Bestattungsvorsorge, so Menge. Ist es im englischsprachigen Ausland schon länger üblich, zeitig die eigene Beerdigung zu planen, so sei dies mittlerweile auch ein großer Teil der Arbeit deutscher Bestatter. „So können die eigenen Wünsche berücksichtigt werden und man hat ein gutes Gefühl.“

Planen könne man im Vorfeld tatsächlich alles. Wer eingeladen wird und wer auch ganz sicher nicht, was es zum Kaffee geben soll, welche Musik gespielt wird und welche Blumen in der Trauerhalle stehen, über alles kann eine Liste geführt werden. Ein Treuhandfond eröffnet zudem die Möglichkeit, Geld für das eigene Begräbnis zu hinterlegen, das zugleich vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt ist. Wer diesen Weg wählt, der erhalte, so die Bestatterin, sogar ein Kärtchen für das Portemonnaie. Ähnlich wie ein Ausweis teilt es im Ernstfall mit, dass der Verstorbene seinen letzten Weg nach eigenen Wünschen gestaltet hat.

Familienunternehmen mit Tradition

Der Duisburger Bestattungsverbund Menge-Gruppe ist ein Familienunternehmen mit Tradition. Seit 1931 arbeiten hier die Menges generationsübergreifend zusammen. Zum Unternehmensverbund gehören, unter anderem, die Gelsenkirchener Betriebe „Bestattungen Bergermann“ in Horst, „Bestattungen Nehrkorn“ in Horst, „Bestattungen Richmann“ in der Feldmark, „Bestattungen Werdelmann“ in Buer und „Bestattungen Münstermann“.