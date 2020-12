227 Heimbewohner aktuell in Gelsenkirchen Covid-19-positiv

Das Awo-Seniorenzentrum in Gelsenkirchen-Schalke hat es besonders hart getroffen. 33 infizierte Bewohner plus 33 infizierte Mitarbeiter wurden dort zuletzt gemeldet.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchener Seniorenheimen sind derzeit 227 Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert, die Zahl infizierter Mitarbeiter stieg auf 120.

In Gelsenkirchener Seniorenheimen sind aktuell 227 der insgesamt stadtweit rund 2500 Heimbewohner mit dem Corona-Virus infiziert. Am Mittwoch, dem Tag vor Heiligabend, war die Zahl hochgeschnellt auf 218 Infizierte. Besonders betroffen ist das Awo-Seniorenzentrum in Schalke, wo allein 33 Bewohner und 33 Beschäftigte erkrankt sind. Von dort gab es nach Auskunft von Stadtsprecher Jan-Peter Totzek seither allerdings keine weiteren Meldungen. Die hinzugekommenen neun Fälle verteilten sich auf mehrere Heime.

120 Mitarbeiter in den Heimen infiziert

Deutlich weiter angestiegen ist stadtweit allerdings die Zahl der infizierten Mitarbeiter in den Heimen: von 100 am Mittwoch, 23. Dezember, auf 120 am Sonntag, 27. Dezember. Mit einem wirklichen Überblick über die Infektionslage in Gelsenkirchen ist aber frühestens am Montag, eher am Dienstag zu rechnen.

Aktuelle Corona-Lage in der Stadt völlig unklar

Seit Mittwoch wurden keine Zahlen zu Neuerkrankungen beziehungsweise positiven Testungen aus Gelsenkirchen mehr weitergeleitet. So weist die Statistik auf der Homepage der Stadt und des Robert-Koch-Instituts zwar eine Sieben-Tages-Inzidenz von 168 für den Sonntag an, nachdem der Wert am Mittwoch bei 288 lag. Wo der Wert wirklich liegt, wird sich erst zeigen, wenn die Nachmeldungen vorliegen.