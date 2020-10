26-Jähriger vor Gericht: Mithäftling in JVA fast erdrosselt

Der Anlass war banal. Lediglich um ein Päckchen Tabak ging es im Streit der beiden Insassen des Gelsenkirchener Gefängnisses. Doch Marco W. soll darüber so wütend geworden sein, dass er einen 39 Jahre alten Mithäftling fast erdrosselt hätte. Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich der 26-Jährige, der aus Gelsenkirchen stammt, seit Dienstag vor dem Landgericht Essen verantworten.

Richter Andreas Labentz, Vorsitzender der XVII. Strafkammer, kennt den Angeklagten. Im März 2017 hatte seine Kammer ihn schon einmal verurteilt. Sieben Jahre Gefängnis bekam er wegen gefährlicher Körperverletzung. Mit einem Messer hatte er damals zugestochen, knapp vorbei an einem Tötungsdelikt.

Neue Tat zwei Jahre nach dem letzten Urteil

In der JVA Gelsenkirchen sollte er seine Strafe absitzen und ein besserer Mensch werden. Doch dieser Versuch ist offenbar gescheitert. Denn schon zwei Jahre später kam es in der JVA zu der Tat, die ihn jetzt wieder vor Gericht gebracht hat.

Das spätere Opfer hatte von Marco W. drei Päckchen Tabak erhalten. Eines sollte der Häftling am 15. April 2019 zurückgeben. Doch dazu war er nicht in der Lage. Mit "mangels Leistungsfähigkeit" beschreibt die Anklage die Tatsache, dass der 39-Jährige seine Schulden nicht zurückzahlte.

Ultimatum bis 14 Uhr

Marco W. gab sich damit nicht zufrieden. Schon morgens drohte er dem Älteren. Wenn dieser das Päckchen Tabak nicht bis 14 Uhr abliefere, müsse er sterben. Die Zeit verstrich, die Schulden blieben.

In der Werkstatthalle trafen beide während ihrer Arbeit zusammen. In einem Bereich, der von den Aufsichtsbeamten nicht eingesehen werden kann, drehte Marco W. laut Anklage aus Plastikfolien einen Strick, legte diesen um den Hals des 39-Jährigen und zog zu. Der Ältere verlor das Bewusstsein, stürzte zu Boden, lag dort, zuckte.

Drohung nach dem Drosseln

Die Anklage unterstellt Marco W. zwar Tötungsabsicht. Weil er seine Tat aber nicht vollendet hatte, honorieren die Gesetze ihm das als "strafbefreienden Rücktritt vom Versuch". Er muss sich also nur wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Daran ändert auch sein markiger Spruch nichts, als er den Tatort verließ: "Was macht der auch Schulden bei mir? Beim nächsten Mal bringe ich ihn um."

Sein Opfer kam wieder zu Bewusstsein, sagte aber nichts. Ein JVA-Beamter beschrieb ihn am Dienstag als "zurückhaltend, fast devot." Offenbar ein Opfertyp für Marco W., der im Ermittlungsverfahren jede Schuld von sich gewiesen hatte.

Geständnis vor Gericht

Vor Gericht bekennt er sich dagegen zu der Tat. Er lässt seinen erklären, dass die Tat im Kern so stimme. "Streit und Unmut über das Päckchen Tabak" hätten dazu geführt, sagt Engels. An eine Tötung habe der Angeklagte aber nie gedacht. Und der Spruch nach der Tat? Der sei flapsig gewesen, meint Engels und erklärt: "Wer in der JVA nicht untergehen will, darf keine Schwäche zeigen."

Herausgekommen ist die Tat durch andere Gefangene, die diesen Gewaltakt nicht hinnehmen wollten. Ein Zeuge, der selbst acht Jahre verbüßen musste, erklärt es dem Gericht: "Im Knast passiert echt viel, aber das war echt krass. Und da ging es nur um ein Päckchen Tabak."

Mit Schraubenschlüssel zugeschlagen

Über den Angeklagten weiß er auch einiges zu erzählen: "Der ist durch, das war psychotisch." Und es soll kein Einzelfall gewesen sein: "Ein paar Monate vorher hat er einen mit einem Schraubenschlüssel ausgeknockt. Das hat er mir selbst erzählt."

Am Freitag wird das Verfahren fortgesetzt. Durch das Geständnis wird es wohl keine Überraschungen geben. Erwartet werden dann auch Plädoyers und Urteil.