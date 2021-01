ADAC-Neubau in Gelsenkirchen: Mieter eingezogen

Im ADAC-Neubau in der Gelsenkirchener City sind die Mieter eingezogen. Die fehlende Bauabnahme hatte den Einzug in das Gebäude an der Sellhorststraße verzögert.

Nach Verzögerungen konnten in den ADAC-Neubau an der Sellhorststraße in der Gelsenkirchener Altstadt jüngst alle Mieter mit gültigen Verträgen in die Wohnungen einziehen. Das meldet der Automobilclub.

Präsentkörbe und Mieterlass als Dank und Entschuldigung für Gelsenkirchener Bewohner

"Der erste Mieter hat am 22. Dezember den Schlüssel bekommen", berichtet ADAC-Sprecher Tobias Scheffel. An diesem Tag habe man insgesamt 16 Wohnungen an die neuen Mieter übergeben. Die letzte Übergabe erfolgte nach Angaben des ADAC am Montag vor einer Woche, am 11. Januar. Eine Erkrankung dieses Mieters, die einen Krankenhausaufenthalt nach sich zog, hatte zu der Verzögerung geführt, "ansonsten wäre dieser Einzug auch noch im Dezember erfolgt", so Scheffel weiter.

Ursprünglicher Einzugstermin an der Gelsenkirchener Sellhorststraße war der 1. Dezember 2020

Wie angekündigt haben die Mieter vom ADAC Westfalen als Bauherr und Vermieter einen Präsentkorb (größtenteils mit regionalen Produkten gefüllt) geschenkt bekommen, dazu erließ der ADAC den neuen Bewohnern die Miete für den gesamten Dezember. Der geplante Einzug am 1. Dezember scheiterte wegen noch abzuschließender Arbeiten fehlender Bauabnahme durch die Stadt.

Der Wohnkomplex des ADAC umfasst 27 Einheiten. 17 davon sind von Mietern aus dem bezogen worden. Ihre Geduld wurde durch die Verzögerung an der Sellhorststraße auf eine harte Probe gestellt. Der Neubau Ringstraße weist so gravierende Mängel auf, dass er aufwändig saniert werden muss.

